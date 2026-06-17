W skrócie Przemysław Czarnek w Sejmie odniósł się do interwencji policji wobec członków Ruchu Obrony Granic w Berlinie i skrytykował działania niemieckich służb.

Krzysztof Paszyk, Roman Giertych oraz Władysław Kosiniak-Kamysz zabrali głos w debacie, podważając interpretację wydarzeń przedstawioną przez Czarnka i odnosząc się do kwestii relacji polsko-niemieckich.

Berlińska policja uniemożliwiła grupie osób związanych z Ruchem Obrony Granic wspólne przejście pod pomnik upamiętniający polskie ofiary II wojny światowej.

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Przemysław Czarnek zabrał głos w Sejmie. Wspomniał o spacyfikowanej akcji Ruchu Obrony Granic w Berlinie. Kandydat PiS na premiera zwrócił uwagę, że wydarzyła się "rzecz z precedensem, ale precedensem sprzed kilkudziesięciu lat".

- Oto niemieckie bojówki w mundurach brutalnie spacyfikowały i pobiły polskich patriotów, którzy z krzyżem chcieli uczcić pamięć pomordowanych milionów Polaków - mówił Czarnek.

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Poseł PiS ocenił, że wszyscy posłowie w Sejmie - łącznie z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym - powinni być przeciwko "niemieckiemu rasizmowi wobec Polaków".

- Jeśli tak jest, to panie marszałku, proszę zwołać Konwent Seniorów i uzgodnić wspólną deklarację, w której będziemy żądać wyjaśnienia wszystkiego, co się wczoraj stało, ukarania sprawców bandyckiego napadu na polskich patriotów i wezwania rządu do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyjaśnienia tych rzeczy, łącznie z wezwaniem ambasadora Republiki Federalnej Niemiec - mówił Czarnek.

Po wypowiedzi na sejmowej mównicy pojawił się Krzysztof Paszyk z PSL. Stwierdził, że kandydatowi PiS na premiera "pomieszało się to, co jest patriotyzmem i kim są patrioci".

- Panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego, którego podwaliny dały możliwość stworzenia dobrych relacji sąsiedzkich. Wielu dzisiaj polskich patriotów, tych prawdziwych, w grobie się przewraca, jak pana tu słucha - dodał.

Podczas wystąpienia posła Paszyka Czarnek ruszył z ław poselskich. Z części sali zajmowanej przez polityków PiS podniosły się krzyki.

Kosiniak-Kamysz zwrócił się do Czarnka: Prowokacje pana Bąkiewicza służą Rosji

W trakcie dyskusji głos zabrał też Roman Giertych. - Pamiętajcie, Polacy walczyli o wolność, walczyli z Niemcami realnie, a to wszystko, co robi pan Bąkiewicz, to jest kpina - mówił.

Na mównicy pojawił się też Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapewnił, że wszyscy Polacy przebywający za granicą mogą liczyć na opiekę polskich pracowników placówek dyplomatycznych.

- Ona jest udzielana zawsze i wszystkim obywatelom RP, ale zgody na prowokacje, które są wywoływane tylko po to, żeby niszczyć relacje między Polską a sojusznikami - nigdy z naszej strony nie będzie, a dla tych, którzy tak często upominają się o krzyż i wartości chrześcijańskie - używanie krzyża jako tarana do swoich misji politycznych jest po prostu niegodne - mówił wicepremier.

Kosiniak-Kamysz dodał ponadto, że "prowokacje pana Bąkiewicza i w Polsce, i za granicą służą Federacji Rosyjskiej". - To jest realizacja strategii niebezpieczeństwa państwa polskiego, nie strategia bezpieczeństwa państwa polskiego. To niszczenie wspólnoty narodowej, niszczenie państw europejskich i rozbijanie NATO - ocenił.

Berlin. Incydent z udziałem członków Ruchu Obrony Granic

Przypomnijmy, że we wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.

W swoim komunikacie berlińska policja poinformowała, że krótko przed godz. 16 przed Reichstagiem zebrało się około 15 osób w żółtych kamizelkach.

"Z transparentami, dużym drewnianym krzyżem i przy głośnych okrzykach chciały one udać się pod polski Głaz Pamięci. Taki przemarsz do miejsca pamięci został im jednak zakazany przez nasze siły policyjne" - napisano w oświadczeniu.

Grupie miano zaproponować zorganizowanie zgromadzenia w pobliskim Skulpturenparku albo "udanie się pojedynczo do miejsca pamięci".

"Gdy mimo to grupa, wraz z krzyżem i transparentami, udała się wspólnie w kierunku pomnika, policjanci zastosowali wobec sześciu osób środki ograniczające wolność. Ponieważ doszło przy tym do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego" - poinformowała berlińska policja. Po zakończeniu czynności wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu.





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