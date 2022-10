- To jest wasze zadanie, żeby wypełnić kamienie milowe - mówił poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek z mównicy Sejmowej. - Nawet Viktor Orban śle w ostatnich tygodniach projekty ustaw do Brukseli, by spełnić wymogi praworządności. Orban jest sprytniejszy od pana, panie prezesie Kaczyński, bo wie czym są pieniądze. Te pieniądze są potrzebne dla polskich rodzin - ocenił poseł Lewicy.

- W Europie mamy wojnę energetyczną i pytanie, po której stronie jest Donald Tusk? Czy Donald Tusk pomaga polskiemu rządowi w kryzysie energetycznym, czy Donald Tusk i wasi samorządowcy pomagają w dystrybucji węgla? Czy Donald Tusk pomaga zdobyć środki z KPO dla Polski? - dopytywał poseł Mariusz Kałużny z PiS. - Donald Tusk zadeklarował, że w ciągu 100 dni po przejęciu władzy, "wyczyści wszystko po PiS" - tak więc zlikwiduje pomoc dla Ukrainy i pójdzie do niemieckiej ambasady, uznając wyższość prawa unijnego nad polskim i razem z Januszem Lewandowskim wyprzeda majątek polski Rosjanom - oznajmił polityk PiS.

Mirosław Suchoń z Polski 2050 stwierdził, że propozycja ustawy PiS dot. utworzenia rady ds. bezpieczeństwa strategicznego ma "tworzyć złote tratwy dla nominatów PiS". - Wasz elektorat mówi, że ta ustawa jest tak głupia, że aż zęby bolą. Żadna z waszych strategicznych spółek nie zgłosiła pomocy dla potrzebujących w trakcie kryzysu energetycznego, a zamiast tego broni swoich nominatów politycznych - dodał poseł Polski 2050.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber przekonywał jednak, że rząd działa właściwie w walce z rosnącymi cenami. - Prezydent Duda wydłużył tarczę antyinflacyjną, senat proceduje ustawy o redystrybucji węgla we współpracy z samorządami i ustawy o zamrożeniu cen energii. To my odpowiadamy na wszystkie kryzysy, a państwo tylko krzyczycie, publikujecie chamskie wpisy na Twitterze, a żadnego merytorycznego pomysłu na te problemy nie przedstawiliście - stwierdził Schreiber.

Rada ds. bezpieczeństwa strategicznego. Na czym miała polegać?

Złożony w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami zakłada, że spółki PKN Orlen, PERN, PSE, Gaz-System i Polfa Tarchomin miałyby być uznane za spółki o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu.



Kadencja organów nadzorczych i organów zarządzających tych spółek miałaby być wspólna i trwać pięć lat, a odwołanie członków organów nadzorczych oraz odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków organów zarządzających tych spółek mogłoby nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pozytywnej opinii Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego.



Według projektu w skład Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego wchodzić ma pięciu członków powoływanych przez Sejm (trzech członków), Senat (jeden członek) i Prezydenta (jeden członek). Kadencja członków Rady miałaby trwa sześć lat.

Z projektu wynikało, że z dniem wejścia w życie tej ustawy wygasać miały mandaty członków organów nadzorczych i organów zarządzających tych spółek strategicznych, powołanych przed dniem wejścia w życie ustawy i z mocy prawa rozpoczynałaby się nowa, pięcioletnia kadencja.

PiS wycofuje się z projektu o Radzie ds. bezpieczeństwa strategicznego

Jak podano w uzasadnieniu projektu, celem projektowanych przepisów jest wprowadzenie rozwiązania gwarantującego "zwiększenie stabilności składu rad nadzorczych i zarządów spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu".

Ostatecznie w trakcie przerwy w Sejmie, rzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował, że partia wycofuje projekt ze względu na "wątpliwości natury konstytucyjnej".