Burzliwa debata nad wotum nieufności. Sejm zagłosował ws. Kierwińskiego

W skrócie Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

Za odwołaniem szefa MSWiA głosowało 212 posłów, przeciw było 235, a w głosowaniu wzięło udział łącznie 447 parlamentarzystów.

Donald Tusk w trakcie debaty pochwalił działania ministra w zakresie ograniczenia nielegalnej migracji oraz odrzucił zarzuty opozycji wobec resortu.

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Sejm nie wyraził wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Za jego odwołaniem opowiedziało się 212 posłów, przeciw zagłosowało 235. Nikt nie wstrzymał się od głosu, a w głosowaniu uczestniczyło łącznie 447 parlamentarzystów.

Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie zabrał głos w Sejmie podczas debaty nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości, otwiera się w nowym oknie. Premier ostro skrytykował opozycję, odnosząc się do zarzutów dotyczących ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego.

- Ta groteska, którą nazywacie zamachem stanu, te wasze nadęte miny, pozy, to wszystko już nawet przestało być śmieszne, zaczyna być smutne - mówił szef rządu. Tusk zapowiedział, że w najbliższym czasie politycy opozycji przekonają się, jak ich działania oceniają obywatele.

Tusk bronił Kierwińskiego. Wspomniał o Kamińskim i Wąsiku

Premier odniósł się do kolejnych prób odwołania szefa MSWiA. Przekonywał, że za działaniami PiS, otwiera się w nowym oknie stoją osobiste motywacje związane z decyzjami podejmowanymi przez ministra Kierwińskiego.

- Ja wiem, dlaczego dla was Marcin Kierwiński jest postacią trudną do zniesienia. Bo zaczął swoje urzędowanie od wyciągania przestępców, nawet tych, którzy usiłowali się skryć w najciemniejszej norze. Panowie Wąsik i Kamiński dobrze wiedzą, o czym mówię - powiedział Tusk.

Szef rządu przypomniał także decyzję Kierwińskiego o rezygnacji z mandatu europosła i powrocie do Polski w związku z powodzią. Przekonywał, że minister zrezygnował z korzyści płynących z pracy w Parlamencie Europejskim, aby zaangażować się w walkę z żywiołem i późniejszą odbudowę.

- Wasi eurodeputowani nigdy w życiu by o tym nie pomyśleli. Biorą te tłuste diety w euro każdego dnia i za te tysiące euro krytykują instytucje, w których zasiadają - mówił.

Donald Tusk o próbach nielegalnej migracji. "Spadły praktycznie do zera"

Premier odniósł się również do bezpieczeństwa polskich granic, przekonując, że działania kierowanego przez Kierwińskiego resortu doprowadziły do zdecydowanego ograniczenia prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią.

- Marcin Kierwiński doprowadził do tego, że w Polsce nie ma zjawiska nielegalnej migracji. Spadły praktycznie do zera próby przejścia granicy Polski z Białorusią - stwierdził szef rządu.

Według Tuska za rządów PiS liczba takich prób sięgała nawet 25 tys. miesięcznie. Premier zarzucił też poprzedniej władzy nieprawidłowości w systemie wydawania wiz.

- Dzięki ministrowi Kierwińskiemu, a także MSZ-owi, dzisiaj wiza wydawana przez polskie konsulaty, przez polskich dyplomatów nie jest tak jak była za czasów PiS-u najłatwiejszym sposobem dla zorganizowanej migracji na teren Polski i Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie - powiedział.

Donald Tusk uderza w TV Republika. Wspomniał o incydencie na cmentarzu

W dalszej części wystąpienia Donald Tusk nawiązał do incydentu na cmentarzu z udziałem męża dziennikarki Telewizji Republika, otwiera się w nowym oknie. Premier skrytykował postawę osób, które jego zdaniem oczekują szczególnego traktowania przez funkcjonariuszy.

- Ktoś uważa, że jak ma żonę w TV Republika, to może wjechać samochodem na cmentarz i dziwi się, że policja interweniuje - powiedział szef rządu. W tym kontekście Tusk przywołał zachowanie Jarosława Kaczyńskiego podczas pandemii, zarzucając mu korzystanie z przywilejów niedostępnych dla pozostałych obywateli.

- Prezes w czasie pandemii też uważał, że nikt z Polaków nie może 1 listopada pójść na cmentarz oprócz niego. W asyście policji i wówczas SOP-u - mówił premier.

Na zakończenie tej części wystąpienia Tusk podziękował Marcinowi Kierwińskiemu za pracę, deklarując, że pozostanie on na stanowisku szefa MSWiA.



