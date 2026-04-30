W skrócie Sejm rozpatruje wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, zgłoszony m.in. przez Prawo i Sprawiedliwość.

Janusz Kowalski zarzucił minister Hennig-Klosce niekompetencję oraz krytykował działania dotyczące energii, systemu kaucyjnego i wsparcia dla zagranicznych firm.

Prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia odpowiedział na wypowiedzi Kowalskiego, odnosząc się do porównań i oceniając jego styl wystąpienia.

W czwartek Sejm zajmuje się wnioskami o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Ich odwołania domaga się m.in. Prawo i Sprawiedliwość.

Wniosek o dymisję minister Pauliny Hennig-Kloski uzasadniał poseł Janusz Kowalski. Nazwał ją "najbardziej niekompetentnym ministrem środowiska od 1989 roku". - "Kloskowanie" to przyspawanie do stołka, a spawaczem jest Donald Tusk, który boi się, że ten rząd dzisiaj upadnie - powiedział.

- A głównym rozgrywającym na tej sali jest pan marszałek Szymon Hołownia, który niestety jest ojcem chrzestnym kariery Pauliny Hennig-Kloski, potem go zdradziła, ale dzisiaj od jego głosu zależy to, czy ten rząd upadnie - dodał.

Burzliwa debata nad odwołaniem Hennig-Kloski. "Zrobiła z Polaków śmieciarzy"

Jak stwierdził Kowalski "lista zarzutów jest długa". - My chcemy tańszej energii, a rząd Tuska nawet nie wystąpił o rewizję systemu EU ETS. Nie chcieli obniżyć kosztów energii. Dziś hurtowe koszty energii są trzy razy wyższe niż w 2018 roku - wyliczał.

- Jest pan premierem polskiej biedy, upadku polskiego przemysłu - zwrócił się bezpośrednio do szefa rządu przedstawicieli PiS.

Następnie zwrócił się do wicemarszałka Hołowni. - Mam nadzieję, że dziś przed głosowaniami spojrzy pan w lustro i zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem, a nie pod wpływem szantażu czy strachu przed Donaldem Tuskiem. Nie ma zgody na taką niekompetencję - dodał.

- "Lex Kloska", wiatraki, lobbowanie na rzecz niemieckich koncernów. Hennig-Kloska chyba nawet dostanie medal od Chińskiej Republiki Ludowej. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy miliard złotych trafił do chińskich producentów aut. A ile z programu "Czyste Powietrze" trafiło do Azji? Trzy-cztery miliardy - i za to odpowiada Hennig-Kloska - kontynuował Kowalski.

Gorąco w Sejmie, Hołownia odpowiedział Kowalskiemu. "Radziłbym uważać"

Na koniec Janusz Kowalski odniósł się również do systemu kaucyjnego, który określił jako "wał numer jeden tego rządu". - To, co zrobiła Hennig-Kloska przez te dwa i pół roku z systemem kaucyjnym, to granda. Ten system należy natychmiast zlikwidować. Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy - stwierdził.

- Ja chciałbym, żeby ten 15-latek, którego nazwała pani bohaterem - bo zbiera śmieci - uczył się w domu i przygotowywał do olimpiady matematycznej, a nie chodził i zbierał butelki. Niech pani pojedzie do sklepów i marketów i zobaczy, co pani z Polakami zrobiła. Śmieciarzy! - podsumował.

Później prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu odniósł się do wypowiedzi posła.

- Co do tego, co pan poseł był uprzejmy powiedzieć o ojcu chrzestnym, przypominam, że był taki film o ojcu chrzestnym i radziłbym uważać na ojców chrzestnych. A po drugie, jeśli chodzi o kierownika, to jak na byłego członka Platformy Obywatelskiej, muszę powiedzieć: odważne słowa. Jest pan największym i najbardziej skutecznym znanym mi źródłem energii odnawialnej w tym Sejmie - skomentował Hołownia.

Wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski poparły również Konfederacja, posłowie Konfederacji Korony Polski oraz Razem. W obronie minister stanęli posłowie koalicji rządzącej.

"Największy fikołek intelektualny". Hennig-Kloska odpiera zarzuty w Sejmie

Następnie głos zabrała sama minister Hennig-Kloska. - Ten wniosek to muszę przyznać największy fikołek intelektualny ostatnich czasów w wykonaniu opyzcji. Konfederacja napisała wniosek, posłowie PiS go podpisali, a dopiero dwa dni temu na komisji ochrony środowiska zorientowali się, że to jest akt oskarżenia przeciwko ośmiu latom rządów ich koalicji - oświadczyła.

- Już na pierwszej stronie postawiono diagnozę, że po ośmiu latach rządów PiS polityak kilmatyczna UE w niewystraczajacym zakresie uwzględnia interesy Polskie i trzeba to zmienić. I słusznie - naprawiamy to od dwóch lat - podkreśliła.

