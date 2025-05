Temperatura maksymalna od 13 st. C na północy, około 16 st. C w centrum, do 22 st. C na południowym wschodzie; chłodniej na wybrzeżu, od 8 st. C do 10 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni.