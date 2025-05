W skrócie Sobota będzie pochmurna z przelotnymi deszczami, na północy słonecznie.

Na południu przewidywane są burze z gradem, wydano żółte i pomarańczowe alerty IMGW.

W sobotę temperatura maksymalna od 13 st. C nad morzem do 28 st. C na południu Polski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podaje, że Europa na przeważającym obszarze jest pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych, jedynie Wyspy Brytyjskie oraz południe kontynentu są pod wpływem słabych wyżów.

Polska znajduje się pod wpływem zatoki niżu znad północnej Finlandii, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, ułożonego niemal równoleżnikowo, oddzielającego masy powietrza polarnego morskiego: ciepłą nad południową połową kraju od chłodniejszej, napływającej nad północną część.

Burze przejdą nad Polską. IMGW wydało alerty

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy kraju bez opadów; na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, na południu lokalnie z gradem. W czasie burz prognozowana suma opadów w pasie centralnym do 20 mm, na południu do 40 mm.

Z powodu prognozowanych burz IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla wielu regionów. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązują dla woj.:

dolnośląskiego (za wyjątkiem powiatu głogowskiego),

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

wielkopolskiego (powiaty kępiński i ostrzeszowski),

południowej części woj. łódzkiego i lubelskiego.

Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. Alerty drugiego stopnia będą obowiązywały od soboty od godz. 11 do północy.

Ostrzeżeniem pierwszego stopnia objęto natomiast:

woj. lubelskie (za wyjątkiem południowej części),

woj. łódzkie (za wyjątkiem północnych powiatów),

południową połowę województwa lubuskiego,

południową połowę woj. wielkopolskiego (za wyjątkiem powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego)

południową połowę woj. mazowieckiego.

W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad. Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywały od soboty od godz. 11 do północy.

Gdzie jest burza? Alert RCB dla dziewięciu województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) również wydało alert przed burzami na sobotęw województwach:

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim,

opolskim,

świętokrzyskim,

dolnośląskim,

części woj. lubelskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Mieszkańcy tych terenów otrzymali wiadomość: "Uwaga! Dziś (03/05) prognozowane lokalne burze i bardzo silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Śledź komunikaty pogodowe".

Prognoza pogody na sobotę. Prawie 30 st. C. na południu kraju

W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C miejscami na północy, około 23 st. C w centrum, do 28 st. C na południu; chłodniej tylko nad morzem, około 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, na południu lokalnie do 90 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do około 75 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, w centrum, na południu i wschodzie przejściowo o natężeniu umiarkowanym; na południu kraju miejscami burze, najsilniejsze przed północą, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie w czasie burz do 25 mm.

Temperatura minimalna od 5 st. C, 7 st. C na północy, około 11 st. C w centrum i w rejonach podgórskich, do 14 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w centrum, na zachodzie i wybrzeżu w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, początkowo na południowym wschodzie do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę. Burze, ulewy i gradobicia

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu, wschodzie i północy kraju; na południowym wschodzie miejscami burze z opadem deszczu do 25 mm, lokalnie z gradem, zwłaszcza na Podkarpaciu.

Temperatura maksymalna od 13 st. C na północy, około 16 st. C w centrum, do 21 st. C na południowym wschodzie; chłodniej nad morzem, około 11 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

