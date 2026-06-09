Pierwsze burze formują się już na zachodzie kraju - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burz będzie więcej, pojawią się bliżej centrum.

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Gdzie jest burza w Polsce. Wskazali miejsca

Aura pogorszyła się między innymi w zachodniej części województwa śląskiego, gdzie natężenie opadów deszczu ocenia się na 20 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny.

Nieco słabsze burze pojawiły się także na wschód od Gorzowa Wielkopolskiego - tam opady deszczu nie są tak intensywne i wynoszą do 10-15 litrów na godzinę.

"W ciągu najbliższych godzin przewiduje się stopniowe przemieszczanie się stref opadów na wschód", więc tego typu zjawisk z czasem będzie więcej, również w centrum Polski.

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Burze nie przyniosły dotąd mocniejszych porywów wiatru, jednak "na zachodzie województwa śląskiego w komórkach burzowych możliwy jest grad" - podkreślają specjaliści z IMGW.

Deszcz może niepokoić. Nie wykluczają podtopień

Na lokalne burze zwracają uwagę prowadzący profil Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku. Informują, że wyładowania atmosferyczne odnotowano już między innymi w okolicach Toszka, Gliwic oraz Ozorkowa czy Drezdenka.

Burze "zaczęły się szybko i gwałtownie rozwijać. [...] "Notowane są punktowo bardzo silne opady deszczu. W krótkim czasie burz będzie dynamicznie przybywać" - czytamy we wpisie.

Jeśli miejscami utrzymają się intensywniejsze opady deszczu, to mogą one powodować "zalania i podtopienia, miejscami także powódź błyskawiczną" - przestrzegają Obserwatorzy Burz.

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