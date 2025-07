IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla części województw małopolskiego, opolskiego i śląskiego. Prognozuje tam burze z porywami wiatru do 60 km/h i z opadami do 35 mm.

"Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i południowym zachodzie również burze i tam prognozowana suma opadów do 25 mm, lokalnie do 35 mm. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h" - napisano w raporcie synoptyków.