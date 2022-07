Burze z gradem, upały i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają

Początek tygodnia upalny i burzowy. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi opadami i silnym wiatrem. Od środy chłodniejsze temperatury wraz z przelotnymi opadami deszczu. Znad Atlantyku będzie napływało polarne morskie powietrze. Pod koniec tygodnia powrócą burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Łódzkie. Burze z gradem, silny wiatr

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem, które we wtorek mogą wystąpić w południowej części woj. łódzkim. Może im towarzyszyć grad. Dla sześciu powiatów obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

Reklama

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w poniedziałek ostrzeżeniu, burze i silny wiatr z dużym prawdopodobieństwem mogą występować we wtorek od godz. 2 do północy.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad" - przekazało IMGW.

Dla sześciu powiatów na południu regionu: bełchatowskiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, Piotrkowa Trybunalskiego i radomszczańskiego przez niemal cały wtorek będzie obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia.

Burzowo na Pomorzu. Najcieplej w Małopolsce i Podkarpaciu

Burzowo będzie także na Pomorzu wschodnim. Informowała o tym synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Dodała, że w burzach spodziewane jest 20 mm opadu i porywy wiatru do 85 km/h.

- Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu głównie w północno-zachodniej połowie kraju. Na Pomorzu mogą pojawić się burze, niewykluczone także w obszarach od Wielkopolski, Kujaw po Dolny Śląsk - przekazała Grażyna Dąbrowska.

Zaznaczyła, że największa intensywność tych zjawisk przypadnie na obszar Pomorza wschodniego, na który zostały wydane ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia. - Są to również burze z gradem, w burzach spodziewamy się do 20 mm opadu, porywy wiatru w burzach do 85 km/h - dodała. Nie powinno padać na krańcach wschodnich i południowym-wschodzie.

Jak prognozuje synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, w ciągu dnia najcieplej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie termometry mogą wskazać do 31 stopni Celsjusza, z kolei na Wybrzeżu 21 st. C.

"Wiatr słaby, północny i zachodni" - wskazała Dąbrowska.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże na wschodzie i południu kraju, natomiast na północnym-zachodzie miejscami zachmurzenie małe. - Burze skupią się na Dolnym Śląsku i woj. opolskim - w tych burzach spodziewane jest od 15 do 20 mm deszczu, lokalnie nawet 25 mm. Porywy wiatru w burzach do 70 km/h - prognozuje Grażyna Dąbrowska. Dodała, że w nocy nie powinno padać na północnym-zachodzie.

- Temperatura od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu wschodnim, około 16 st. C na przeważającym obszarze kraju do 19 st. C na ziemi kieleckiej. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich i północnych - wskazała synoptyk IMGW, Grażyna Dąbrowska