Burze z gradem i ulewne deszcze. Niespokojna noc nad Polską

Nawałnice nad Polską. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami

Gwałtowne burze z gradem występować będą w szczególności w południowej części kraju . Suma opadów w czasie burz wyniesie do 35 mm. Porywy wiatru do 70 km/h.

Nad ranem możliwe lokalne krótkotrwałe mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od 16 do 19 st. C, lokalnie w centrum 20 st. C.

Temperatura maksymalna od 26 do 31 st. C. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i częściowo na północnym zachodzie, gdzie temperatura wyniesie od 23 do 27 st. C, nad samym morzem 21 st. C.