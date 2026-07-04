W skrócie W sobotę przewidywane są burze, ulewy i możliwy grad na północnym wschodzie Polski, gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW I stopnia.

Temperatura maksymalna ma wynosić od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 23 st. C na południowym zachodzie, z okresami silnym wiatrem, szczególnie w górach i nad morzem.

W nocy i w niedzielę spodziewane jest duże zachmurzenie, przelotne opady oraz lokalne burze we wschodniej części kraju, przy wietrze osiągającym w Karkonoszach do 100 km/h.

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Pogoda w sobotę przyniesie zróżnicowaną aurę. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, jednak nie są tam przewidywane opady.

Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Najbardziej dynamiczna pogoda spodziewana jest na północnym wschodzie, gdzie prognozowane są również burze, lokalnie z gradem.

Pogoda na weekend. Sobota z deszczem i gradem

W związku z prognozowanymi zjawiskami IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed burzami dla wschodnich krańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz części województwa podlaskiego. Alerty obowiązują w sobotę od godz. 12 do godz. 20.

Jak przekazał Instytut, na terenach objętych ostrzeżeniami prognozowane są burze z opadami deszczu od 15 do 20 mm oraz porywami wiatru dochodzącymi do 70 km/h. "Zjawiskom może towarzyszyć lokalny opad gradu" - poinformował IMGW.

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Pogoda na weekend. Jaka będzie temperatura w sobotę?

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu, przez około 21 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 23 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Nad morzem okresami będzie silniejszy, z porywami do 65 km/h. Podczas burz wiatr może osiągać do 70 km/h, choć w części prognoz IMGW wskazuje, że lokalnie porywy mogą dochodzić nawet do 80 km/h.

Najsilniejszy wiatr prognozowany jest w górach. W Karkonoszach porywy osiągną do 85 km/h, natomiast w Tatrach do około 65-70 km/h.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

W nocy deszcz wróci na zachód. Na Podkarpaciu zrobi się chłodno

W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na wschodzie kraju. Początkowo opady deszczu utrzymają się na północnym wschodzie, a po północy pojawią się także na zachodzie Polski.

Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 15 st. C. Chłodniej będzie na Podkarpaciu i Podhalu, gdzie termometry pokażą około 8 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w północno-zachodniej połowie kraju okresami porywisty, z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. W górach nadal utrzymają się bardzo silne podmuchy - w Karkonoszach do 90 km/h, a w Tatrach do 65 km/h.

Pogoda. Niedziela z przelotnym deszczem i burzami na wschodzie

W niedzielę dominować będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, natomiast na wschodzie kraju miejscami mogą pojawić się burze. W ich trakcie suma opadów może wynieść do 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na północy i Podkarpaciu do 23 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, z porywami do 60 km/h, a nad morzem do 65 km/h.

W czasie burz możliwe będą porywy do 65 km/h. Najsilniejszy wiatr ponownie wystąpi w górach - w Karkonoszach do 100 km/h, a w Tatrach do 65 km/h.

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