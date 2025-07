Gdzie jest burza we wtorek? Grzmi na północy, zachodzie i południu

Grzmi jednak nie tylko na północnym wschodzie. Pojedyncze burze odnotowuje się także na Dolnym Śląsku oraz w Bieszczadach . Tam opady są zbliżone i w ciągu 10 minut ich suma sięga 5-10 litrów. Może też dochodzić do lokalnego gradobicia .

Na zachodzie i południowym zachodzie "coraz liczniej rozwijają się burze , które przemieszczają się z zachodu na wschód" - głosi komunikat IMGW do alertów pogodowych. Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu burz i silnego deszczu będą obowiązywać na zachodzie, południowym zachodzie oraz północnym wschodzie do godz. 11:00 w środę.

To początek postępującego pogorszenia w pogodzie. W ciągu najbliższych godzin pojawi się znacznie więcej burz, w dodatku mogą się pojawiać w dużej części kraju. Najsłabsze będą w centrum Polski, zaś najsilniejsze nawiedzą południowo-zachodnią część kraju. Tam podczas burz spadnie do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy, powieje też bardzo silny wiatr, dochodzący w porywach do 80 km/h.