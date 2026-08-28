Burze toczą się w kierunku Polski. Pokonają jedną z granic i ruszą dalej

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Koniec spokoju w pogodzie. W piątek czeka nas prawdziwe załamanie, które nastąpi pod koniec dnia. Wówczas z zachodu Europy do Polski dotrą nawałnice. Miejscami w zachodnich województwach może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Ryzyko podtopień jest realne - informuje IMGW. Najgorzej będzie w nocy.

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Burze nad Polską. W piątek nadciągną z zachodu i wieczorem i w nocy pojawią się nad rozległym obszarem
Burze, ulewy i wichury na zachodzie zaczną się wieczorem i potrwają w nocy. Strefa burz przemieści się na północny wschódTomasz Stańczak/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

"Późnym popołudniem i wieczorem burze możliwe będą na zachodzie i północnym zachodzie Polski" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z czasem nabiorą one mocy i miejscami mogą mieć gwałtowny przebieg.

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W piątek zrobi się gorąco. Potem usłyszymy grzmoty

Piątek będzie dość spokojny, ale w pierwszej połowie dnia, w dodatku nie wszędzie. Na zachodzie z czasem pojawi się więcej chmur, w miarę zbliżania się frontu atmosferycznego. W tej części kraju pod koniec dnia, wieczorem i w nocy zacznie intensywniej padać i grzmieć. W centrum i na wschodzie dla odmiany w ciągu dnia będzie przeważnie pogodnie.

Mocno odczujemy wzrost temperatur. W całej Polsce będzie zdecydowanie powyżej 20 stopni: na krańcach północnych 23, w centrum około 26, a najgorętszym rejonem będzie południowy zachód. Tam lokalnie trzeba się liczyć z upałem dochodzącym do 31 stopni Celsjusza.

Mapa Polski z nałożoną anomalią temperatury powietrza, z wyraźnie widocznymi intensywnymi odcieniami czerwieni i pomarańczu w zachodniej części kraju oraz jaśniejszymi, chłodniejszymi barwami na wschodzie, ilustrująca znaczny wzrost temperatury względe...
Upalnie może być w wielu miejscach na zachodzie i południowym zachodzie kraju - prognozuje IMGWwxcharst.commateriał zewnętrzny

Upał może pokryć swoim zasięgiem rozległy obszar. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z tego powodu obowiązują w województwach:

  • lubuskim (bez terenów na północnym wschodzie);
  • większości dolnośląskiego (z wyjątkiem powiatów na południowych krańcach);
  • opolskim (bez krańców północno-wschodnich);
  • centralnej i południowej części śląskiego.

Żółte ostrzeżenia przed upałem na tych terenach mają obowiązywać w piątek od godz. 12:00 do 20:00.

Południowo-zachodnia część Polski oznaczona kolorem żółtym, obejmująca województwa dolnośląskie, opolskie i lubuskie, na tle białej mapy kraju z zaznaczonymi granicami administracyjnymi oraz Warszawą oznaczoną czerwoną kropką.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu upałów wydano dla czterech województwIMGWmateriał zewnętrzny

Nie tylko upał może być niebezpieczny. W prognozach uwagę zwraca postępujące pogorszenie pogody, które nastąpi pod koniec dnia.

W zachodniej Polsce w piątek suma opadów może sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy, a w trakcie burz porywy wiatru mogą osiągać do około 70 km/h. Będzie to jednak dopiero początek mocniejszego załamania pogody.

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"Burze mogą organizować się w układy wielokomórkowe, a miejscami również w superkomórki. Większej intensywności opadów i burz spodziewamy się w nocy z piątku na sobotę" - podkreślają eksperci IMGW w prognozie burzowej.

Szczególnie uważać powinni mieszkańcy Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, gdzie suma opadów w nocy może sięgać nawet 40-50 litrów wody na metr kwadratowy.

Intensywna strefa opadów rozciągająca się południkowo od południowej po północną Polskę, z najwyższymi wartościami opadów zaznaczonymi kolorami czerwonymi i pomarańczowymi, przebiega wzdłuż zachodniej granicy kraju, podczas gdy w centrum i na wschodzie...
Z zachodu burze dotrą do Polski w piątek wieczorem i w nocy - prognozuje IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Tak intensywne ulewy mogą "powodować podtopienia i zalania" - ostrzega IMGW w prognozie burzowej.

Mapa Polski z prognozą burzową wyróżniającą żółtym kolorem obszary o podwyższonym ryzyku burz, obejmujące południowo-zachodnią i centralną część kraju, gdzie przewidywane są burze, silny deszcz oraz możliwy grad i porywisty wiatr.
Pod koniec dnia i w nocy silne burze nawiedzą zachodnią część kraju. Potem skierują się na północy wschódIMGWmateriał zewnętrzny

Oprócz ulew nocne burze przyniosą też miejscami opady gradu o średnicy do 3 centymetrów i porywy wiatru do 75 km/h.

Burze będą się dość szybko przemieszczać z południowego zachodu na północny wschód, jednak z czasem powinny osłabnąć. Dalej jednak trzeba się liczyć z intensywnym deszczem, zwłaszcza w rejonie Pomorza i Kujaw.

Pod koniec nocy i w sobotę rano nowe burze mogą nadejść nad Górny Śląsk, Małopolskę i Ziemię Świętokrzyską. Tam suma opadów może wynieść około 20 litrów wody na metr kwadratowy.

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