Front atmosferyczny, który w środę przetoczył się przez praktycznie całą Polskę, przyniósł wyjątkowo silne burze z nawalnymi ulewami oraz wichurami, których porywy przekraczały 100 km/h. Doprowadził oto do wielu zniszczeń. Tylko do godz. 21:00 strażacy w całym kraju odnotowali 2335 interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnic, ale wiadomo, że ta liczba będzie jeszcze większa. Najwięcej na Śląsku: 749.

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Setki interwencji, ale na tym nie koniec. Woda nie wszędzie dopłynie

Oberwanie chmury, do którego doszło w środę wieczorem w Starachowicach, spowodowało poważne utrudnienia, które mogą się rozciągnąć na kolejne dwa dni.

W czwartek i piątek "na terenie całego miasta możliwe będą przerwy w dostawie wody" - poinformowało tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Powodem przerw będą naprawy całej instalacji po uszkodzeniach spowodowanych przez nawałnice. "PWiK stara się szybko naprawić awarie" - podkreśliło przedsiębiorstwo.

Środowe nawałnice mocno dały się we znaki również mieszkańcom Kielc i okolicznych miejscowości. Tam od godz. 14:00 do godz. 8:00 w czwartek miejscowi strażacy interweniowali z tego powodu 406 razy.

W województwie świętokrzyskim burze uszkodziły łącznie 52 dachy, a siedem zerwały z budynków mieszkalnych. Oprócz tego 100 budynków oraz 10 dróg zostało podtopionych po intensywnych ulewach.

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Skutki nawałnic pomagało usuwać łącznie 2600 strażaków Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w 530 pojazdach.

W Zabrzu z powodu nawałnic strażacy odebrali 23 zgłoszenia. Silny wiatr powalił drzewa na zaparkowane w pobliżu samochody na ulicach Lelewela i Olchowej. To był kolejny z serii burzowych dni w tym mieście: podczas wcześniejszej doby strażacy interweniowali 13 razy, między innymi wyjeżdżali do pożaru budynku, wywołanego przez uderzenie pioruna.

Na szczęście w wyniku ostatnich uderzeń burz nikt nie ucierpiał.

Nie tylko połamane drzewa i podtopienia. Grad w dużych ilościach

W wielu miejscach opór gwałtownych ulew i wichur doszło do silnego gradobicia. Tak było między innymi w miejscowości Lipowa w powiecie żywieckim na Śląsku.

Na profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku zamieszczono zdjęcia skutków gradobicia, których autorem jest Adam Kosior.

Bryły gradu osiągały w tym rejonie średnicę 2-4 cm i jak informuje IMGW "w krótkim czasie pokryły ziemię".

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Jak podkreśla IMGW, "grad tej wielkości może powodować uszkodzenia upraw, pojazdów, dachów oraz stanowić zagrożenie dla osób przebywających na otwartej przestrzeni".





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