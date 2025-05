Niedziela okazała się dość chłodna, szczególnie na północy, zachodzie i w centrum. Na termometrach nie było więcej niż 15 stopni. Początek tygodnia oznacza pogłębienie tej tendencji. Do naszego kraju zaczyna napływać fala arktycznego powietrza z północy. W dzień znów będzie chłodno, zaś w nocy - mroźnie .

Poranek miejscami okazał się mroźny. Tak było na stacji synoptycznej Resko, gdzie o godz. 6:00 zanotowano -0,1 st. C. Najcieplej o tej porze było z kolei w Nowym Sączu i Przemyślu, gdzie zmierzono 9,2 st. C. W ciągu dnia w większości kraju będzie od 11 do 15 stopni Celsjusza, a najchłodniej na krańcach północnych oraz na terenach podgórskich: 8-10 stopni.