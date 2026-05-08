Strażacy cały czas dogaszają pożar w Puszczy Solskiej. W czwartek tylko z dwóch policyjnych śmigłowców Black Hawk wykonano 112 zrzutów, z czterech samolotów dromader ponad 32, a z siedmiu śmigłowców Lasów Państwowych 250. W czwartek sprzyjała im pogoda, ponieważ spadło sporo deszczu. Bardzo możliwe, że w piątek będzie podobnie, nie tylko w tym rejonie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostatnie dni były przeważnie pochmurne, mokre, z burzami w wielu miejscach. W piątek wrócą te zjawiska, a dodatkowo odczujemy wyraźne ochłodzenie.

W wielu miejscach popada przelotny deszcz, który najintensywniej popada na wschodzie - tam suma opadów sięgnie około 15 litrów wody na metr kwadratowy, choć jeszcze mocniej popada w trakcie burz.

Burze w piątek opanują południowe krańce Polski, zaś w wielu miejscach na wschodzie będzie deszczowo WXCharts materiał zewnętrzny

W piątek zagrzmi na południowych krańcach Polski i z tego powodu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia w południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia. Wejdą one w życie o godz. 11:00 i pozostaną w mocy do 18:00.

"Burze prognozowane są już przed południem i będą stopniowo zanikać po południu od zachodu" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

Przyniosą one ulewy, które w wyższych partiach gór lokalnie wyniosą 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami może też spaść drobny grad. W trakcie tych burz porywy wiatru dojdą do 65 km/h.

W piątek powieje chłodem. Przeważnie kilkanaście stopni

Dzień będzie dość chłodny, zwłaszcza na północy, gdzie zanotujemy maksymalnie 8-12 stopni Celsjusza. Dodatkowo na Wybrzeżu porywisty wiatr może jeszcze obniżyć temperaturę odczuwalną.

W większości kraju będzie niewiele cieplej: przeważnie około 15 stopni, choć na krańcach południowo-wschodnich możliwe będzie 18-20 st. C.

W zdecydowanej większości kraju w ciągu dnia będzie chłodno - nie więcej niż kilkanaście stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Nieprzyjemna pogoda, z dużą ilością chmur i deszczem, szczególnie we wschodniej połowie kraju, utrzyma się również w nocy z piątku na sobotę. Po zmroku zrobi się jeszcze chłodniej, a lokalnie na Pomorzu mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do około -1 stopnia.

