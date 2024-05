Burze, ulewy i wyładowania atmosferyczne nad Polską

"Miejscami w Polsce występują burze z silnymi opadami deszczu do 20 mm/h, opadami drobnego gradu i porywami wiatru do 70 km/h. Punktowo nie jest wykluczona kumulacja opadu do 35 mm" - brzmi najnowszy alert IMGW. Z kolei na dołączonej do wpisu mapce widzimy sytuację burzową nad Polską. Najintensywniejsze opady o godz. 15 odnotowano na południowych krańcach Małopolski, a także na południu województwa lubuskiego.