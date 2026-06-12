W skrócie Burze prognozowane są we wschodniej Polsce oraz lokalnie w części centralnej, szczególnie od Warmii i Mazur po Podkarpacie.

Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa lubelskiego oraz części sześciu innych województw, z możliwymi opadami do 30 mm, gradem i porywami wiatru do 65 km/h.

Synoptycy zapowiadają duże lub umiarkowane zachmurzenie oraz maksymalną temperaturę od 16 do 20 stopni Celsjusza, a miejscami w Karpatach do 14 stopni Celsjusza.

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W piątek wystąpienie burz przewiduje się we wschodniej części kraju, głównie w pasie od Warmii i Mazur, przez wschodnie Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po Podkarpacie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mogą pojawić się one również lokalnie w centralnej Polsce.

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Alert IMGW. Ostrzeżenia I stopnia dla sześciu województw

Burze prognozuje się głównie na godziny popołudniowe, jednak lokalnie mogą pojawić się jeszcze przed południem. W przypadku sześciu województw IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia, obowiązujące od godz. 12 do godz. 20.

Objęto nim woj. lubelskie oraz części woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Suma opadów może wynieść do 30 mm. Prawdopodobne jest także wystąpienie gradu o średnicy maksymalnie 2 cm. Porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h.

Pierwszy stopień zagrożenia meteorologicznego ogłaszany przez IMGW jest najniższym w trzystopniowej skali. W prognozowanych w jego przypadku warunkach mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne potencjalnie powodujące straty materialne, a także zagrożenie zdrowia i życia. Mieszkańcy regionów objętych takim alertem powinni spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym oraz możliwości odwołania wydarzeń plenerowych.

Pogoda w piątek. IMGW prognozuje napływ powietrza polarno-morskiego

Ponadto synoptycy przewidują w piątek zachmurzenie duże lub umiarkowane, a temperatura maksymalna ma wynieść od 16 do 20 stopni Celsjusza. Chłodniej może być w podgórskich rejonach Karpat, gdzie termometry prawdopodobnie nie wskażą więcej niż 14 stopni.

Ze względu na przewagę klina wyżowego o słabym natężeniu synoptycy prognozują napływ chłodnych mas powietrza polarno-morskiego. Nad wschodnią Polską ma z kolei dominować wpływ zatoki niskiego ciśnienia.

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