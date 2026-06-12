Burze, porywisty wiatr, a nawet grad. IMGW ostrzega, możliwe utrudnienia

Maria Literacka

Maria Literacka

Mieszkańcy wschodniej oraz centralnej Polski powinni spodziewać się w piątek burz, którym towarzyszyć może intensywny deszcz, grad i silnym wiatr. Ostrzeżenia meteorologiczne obejmują między innymi obszary woj. lubelskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego. Zjawiska te mogą potencjalnie powodować straty materialne czy nawet zagrożenie życia.

Mapa ostrzeżeń IMGW we wschodniej Polsce.
IMGW wydał alerty I stopniaAgencja Wschod/Andrzej Hulimka/Agencja Forum, IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Burze prognozowane są we wschodniej Polsce oraz lokalnie w części centralnej, szczególnie od Warmii i Mazur po Podkarpacie.
  • Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa lubelskiego oraz części sześciu innych województw, z możliwymi opadami do 30 mm, gradem i porywami wiatru do 65 km/h.
  • Synoptycy zapowiadają duże lub umiarkowane zachmurzenie oraz maksymalną temperaturę od 16 do 20 stopni Celsjusza, a miejscami w Karpatach do 14 stopni Celsjusza.
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W piątek wystąpienie burz przewiduje się we wschodniej części kraju, głównie w pasie od Warmii i Mazur, przez wschodnie Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po Podkarpacie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mogą pojawić się one również lokalnie w centralnej Polsce.

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Alert IMGW. Ostrzeżenia I stopnia dla sześciu województw

Burze prognozuje się głównie na godziny popołudniowe, jednak lokalnie mogą pojawić się jeszcze przed południem. W przypadku sześciu województw IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia, obowiązujące od godz. 12 do godz. 20.

Objęto nim woj. lubelskie oraz części woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Suma opadów może wynieść do 30 mm. Prawdopodobne jest także wystąpienie gradu o średnicy maksymalnie 2 cm. Porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h.

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Pierwszy stopień zagrożenia meteorologicznego ogłaszany przez IMGW jest najniższym w trzystopniowej skali. W prognozowanych w jego przypadku warunkach mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne potencjalnie powodujące straty materialne, a także zagrożenie zdrowia i życia. Mieszkańcy regionów objętych takim alertem powinni spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym oraz możliwości odwołania wydarzeń plenerowych.

Pogoda w piątek. IMGW prognozuje napływ powietrza polarno-morskiego

Ponadto synoptycy przewidują w piątek zachmurzenie duże lub umiarkowane, a temperatura maksymalna ma wynieść od 16 do 20 stopni Celsjusza. Chłodniej może być w podgórskich rejonach Karpat, gdzie termometry prawdopodobnie nie wskażą więcej niż 14 stopni.

Ze względu na przewagę klina wyżowego o słabym natężeniu synoptycy prognozują napływ chłodnych mas powietrza polarno-morskiego. Nad wschodnią Polską ma z kolei dominować wpływ zatoki niskiego ciśnienia.

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