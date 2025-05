Od wtorku możemy czuć wyraźne ocieplenie. W południe w kilku miejscach było około 20 stopni Celsjusza, a najwięcej w Świnoujściu: 21,5 st. C. Ciepło będzie również w środę. Tego dnia w wielu miejscach może być powyżej 20 stopni, a miejscami w centrum i na południu do 23 st. C. O ile we wtorek będzie przeważnie spokojnie, to w środę pogoda nie będzie łagodna: pojawi się sporo burz.