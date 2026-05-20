Burze opanują dwa rejony kraju. Wiemy, kiedy się tam pojawią

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Najpierw słońce, potem deszcz, a wraz z nim błyskawice i grzmoty. Tak będzie się rysować pogoda w środę. Po spokojnym początku dnia w wielu miejscach zrobi się mniej przyjemnie. Burze pojawią się po południu i skupią na dwóch rejonach. Synoptycy wskazują, gdzie ulewy będą najsilniejsze.

Burza z ulewami. Takie warunki w środę mogą wystąpić w wielu miejscach, szczególnie po południu
Choć środa będzie ciepła i w wielu miejscach pogodna, po południu nadciągną burze z silnym deszczem i lokalnym gradobiciemSylwia Penc/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Pomimo pogodnego poranka w wielu rejonach, w ciągu dnia burze mogą się pojawić w całym kraju, "ale największe szanse na ich wystąpienie będą w pasie od Pomorza Środkowego po Śląsk oraz od Warmii i Mazur po południowe Podlasie i północną Lubelszczyznę" - czytamy w prognozie burz przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Największym zagrożeniem w ich trakcie będą intensywne opady deszczu.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Słoneczny początek, potem więcej burz. Dzień nie będzie spokojny

Poranek był ciepły w całej Polsce: o godz. 7:00 w większości kraju panowały już dwucyfrowe temperatury, a najwyższe w Białymstoku - tam zanotowano 14,5 st. C. Potem będzie jeszcze cieplej, jednak nie wszędzie spokojnie.

Najwięcej chmur w środę utrzyma się na zachodzie i północnym wschodzie. W reszcie kraju będzie początkowo sporo słońca, ale po południu również tam może się zachmurzyć.

Lokalnie popada przelotny deszcz, a po południu nadciągną burze - trzeba będzie na nie uważać na północnym wschodzie oraz na zachodzie.

W trakcie tych burz spadnie więcej deszczu: do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a najwięcej w rejonie Warmii, Mazur i południowo-zachodniej części Podlasia, gdzie suma opadów może sięgnąć 30 litrów. W tych rejonach może też spaść drobny grad.

Ze względu na burze obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW, obejmujące województwa:

  • lubelskie (w północnej i wschodniej części);
  • północno-wschodnie rejony mazowieckiego;
  • południowo-zachodnie powiaty podlaskiego;
  • centralną i wschodnią część warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o godz. 13:00 i utrzymają się do 20:00.

Oprócz silnych opadów burze sprowadzą również mocniejszy wiatr, osiągający w porywach do około 60 km/h. Może on nieznacznie obniżać temperaturę odczuwalną, która i tak w ciągu dnia będzie dość wysoka w całej Polsce.

Zobacz również:

Burza w Polsce może się pojawić przede wszystkim na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Może przynieść spore sumy opadów
Polska

Utworzą się dwie burzowe strefy. Zwraca uwagę ilość deszczu

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Słupki na termometrach powędrują w górę. Ciepło przez cały dzień

Druga połowa tygodnia będzie zdecydowanie cieplejsza od pierwszej i w środę wyraźnie to odczujemy. O ile wcześniej temperatury powyżej 20 stopni notowano raczej w pojedynczych miastach, tym razem wystąpią niemal wszędzie.

Najchłodniej będzie na Wybrzeżu oraz w kotlinach górskich, gdzie zanotujemy 15-17 st. C, ale w reszcie kraju będzie wyraźnie więcej: od około 20 w centrum do 23 stopni na południowym wschodzie kraju.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie centralna i północno-zachodnia część kraju wyróżnia się wyższymi wartościami w porównaniu do średniej, a południowo-wschodnia i północno-wschodnia rejestrują mniejsze odchylenia.
Środa będzie ciepła: praktycznie wszędzie można liczyć na co najmniej 20 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Chociaż przeważnie warunki będą obojętne lub korzystne, to na Warmii i Mazurach po południu z powodu burz pogorszą się do niekorzystnych.

Mapa Polski z podziałem na strefy korzystności warunków agrometeorologicznych, z dużym obszarem korzystnym w centralnej i południowej części kraju, częściowo niekorzystnym na północnym wschodzie oraz zaznaczeniem zmian rejonizacji na tle przejściowym i...
Pogoda w środę przeważnie będzie korzystna, jednak w trakcie burz warunki pogorszą się do niekorzystnychIMGWmateriał zewnętrzny

W reszcie Polski, dzięki większej ilości słońca i wyższym temperaturom, pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm.

Zobacz również:

Najbliższe dni będą zdecydowanie cieplejsze. Możliwe, że jeszcze w weekend zanotujemy pierwszy tegoroczny upał - wynika z prognoz IMGW
Polska

Najcieplejszy dzień roku jeszcze w tym tygodniu. Znamy najnowsze prognozy

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

Kwaśniewski w "Gościu Wydarzeń" do Trumpa: Czy pan prezydent rozumie?Polsat News

Najnowsze