"Liczne burze obserwuje się w całej wschodniej połowie kraju" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przeważnie są to izolowane komórki, jednak miejscami stają się bardziej zorganizowanymi strukturami.

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Burze niosą masę wody. Na nagraniach widać też gradobicie

Burze na wschodzie niosą przeważnie opady deszczu na poziomie 10-15 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny, choć lokalnie są one intensywniejsze i dochodzą do 20 litrów. Podczas burze pada jednak nie tylko deszcz.

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Mocnego gradobicia doświadczyli między innymi mieszkańcy Krakowa. Na profilu Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info w serwisie X pojawiło się nagranie, na którym widać intensywność zjawiska:

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We wcześniejszych prognozach IMGW pojawiały się wzmianki o możliwych lejach kondensacyjnych, które mogą pojawić się w ciągu dnia. Faktycznie zaobserwowano takie zjawiska. Jedno z nich było widoczne w Pruszczu Gdańskim. Zdjęcie leja kondensacyjnego również pojawiło się na profilu Obserwatorów Burz:

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"Nie mamy informacji o jego kontakcie z ziemią. Takich przypadków może być dziś zdecydowanie więcej" - napisano w komentarzu do zdjęcia. Inny lej kondensacyjny pojawił się również na Podlasiu.

Podczas czwartkowych burz porywy wiatru nie powinny przekraczać 60-65 km/h, jednak punktowo możliwe są podmuchy dochodzące do 70-75 km/h.

W kolejnych godzinach burz będzie więcej.

Burze będą coraz silniejsze. Przesuną się na wschód

"W najbliższych godzinach nastąpi dalszy rozwój komórek konwekcyjnych, a natężenie zjawisk z nimi związanych będzie wzrastać" - zwracają uwagę synoptycy IMGW.

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Intensywniejszych ulew oraz mocniejszego wiatru można się spodziewać na terenach od od Małopolski po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Komórki burzowe przesuwają się na wschód i północny wschód.

Ze względu na intensywne opady deszczu może dochodzić do wezbrania i przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach w części województw warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Tam obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia.

Oprócz tego na "rozległym obszarze północnej, centralnej oraz części południowej Polski" z tego samego powodu obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Gwałtowne wzrosty stanów wody możliwe są zwłaszcza na mniejszych rzekach i potokach - informują eksperci z Instytutu.

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