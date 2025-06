Ostatnie dni były bardzo ciężkie, przede wszystkich z powodu niebezpiecznych burz. Ulewy, gradobicia i silny wiatr poczyniły wiele szkód w całym kraju. Było też bardzo ciepło, a miejscami wręcz gorąco. W poniedziałek burz nie zabraknie, za to zrobi się zdecydowanie chłodniej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jaka pogoda w poniedziałek? Miejscami wciąż burzowa

Na poprawę aury w poniedziałek przez większość dnia nie mamy co liczyć. To będzie pochmurny dzień, chociaż wieczorem jest szansa na większe rozpogodzenia.

W wielu miejscach jednak przelotnie popada. Po południu trzeba się też liczyć z lokalnymi burzami, zwłaszcza w północnej połowie Polski. Miejscami mogą one przynieść opady do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy oraz silny wiatr, osiągający w porywach do 65 km/h.

Ulewy i burze mogą w poniedziałek nawiedzić północną część kraju wxcharts materiał zewnętrzny

Pod koniec ubiegłego tygodnia było bardzo ciepło w całym kraju, a na wschodzie Podkarpacia synoptycy ostrzegali nawet przed upałem. Na początku tygodnia na podobne warunki nie ma szans - wyraźnie odczujemy znaczne ochłodzenie.

Na poniedziałek synoptycy IMGW prognozują od w większości kraju od 14 do maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie będzie do 13 st. C.

Poniedziałek będzie nie tylko pochmurny, ale też w wielu miejscach wietrzny, również tam, gdzie burz nie będzie. W Sudetach możliwe będą porywy do 90 km/h, zaś we wschodniej części Wybrzeża do 55 km/h, ale niektóre porywy mogą osiągać do 80 km/h.

Pogoda nie podniesie na duchu

Na północy i wschodnich krańcach Polski pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, przede wszystkim z powodu ochłodzenia oraz mocniejszych podmuchów wiatru.

W większości Polski pogoda przez niemal cały dzień będzie niekorzystna. Wieczorem jednak warunki poprawią się w centrum i na południu IMGW materiał zewnętrzny

Sytuacja z czasem poprawi się w centrum i na południu kraju. Tam wieczorem warunki z niekorzystnych poprawią się na obojętne.

-----

Sasin w "Gościu Wydarzeń": Daliśmy jasny sygnał, że jesteśmy gotowi Polsat News Polsat News