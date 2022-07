Od rana IMGW ostrzega przed silnymi opadami w burzami. Nad Polskę nadciągnęła strefa burz. Komunikaty o niebezpieczeństwie wydano dla województw: kujawsko-pomorskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Szczególnie trudna sytuacja może być na Pomorzu.

- Na zachodzie kraju oraz w rejonie Pomorza i Kujaw niewykluczone są trąby powietrzne, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności - podkreślił dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski. W ciągu dnia wiatr będzie słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty do 90 km/h, lokalnie do 130 km/h - prognozowało IMGW w piątek rano.

Informacje się potwierdziły. Po godz. 16 instytut poinformował o silnej burzy na Pomorzu Zachodnim. "Dane radarowe wskazują na możliwość wystąpienia układu typu bow echo (układ konwekcyjny w kształcie łuku) z bardzo silnymi porywami nawet do 120 km/h. Ponadto występują tam opady gradu oraz deszczu o intensywności około 40 mm/h" - napisano w komunikacie.

Front burzowy przesuwa się w kierunku północno-wschodnim. W sieci pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania zniszczeń i opadów. Obecnie trudna sytuacja jest w Szczecinie.

Gwałtowna ulewa, która przeszła nad stolicą Pomorza Zachodniego spowodowała utrudnienia w ruchu. Niektóre ulice w centrum miasta zostały zalane. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień m.in. na ul. Cyryla i Metodego, Batalionów Chłopskich, 1 maja, Madalińskiego i Niemcewicza.

Straż pożarna w województwie zachodniopomorskim do godz. 17.00 interweniowała 310 razy. Jak podał rzecznik KW PSP w Szczecinie st. kpt. Tomasz Kubiak, uczestników 14 obozów harcerskich, łącznie ponad 900 osób zostało przeniesionych do obozu rezerwowego w Szczecinku i do szkoły w Bornem Sulinowie.

Z informacji przekazanych przez szczecinecką policję wynika, że decyzje o ewakuacji zostały podjęte wyprzedzająco, po otrzymaniu alertów, przed spodziewanymi burzami. Podobnie w Prochnówku (powiat wałecki) do budynku gospodarczego przeniesiono dwa obozy harcerskie. Łącznie 70 osób.

Burze na zachodzie kraju

Trudna sytuacja jest obecnie nie tylko w Szczecinie i na Pomorzu. Poniżej połamane drzewa w okolicach Elbląga.

Województwo wielkopolskie:

IMGW ostrzega też przed trudną sytuacją związaną z nadmiernymi opadami. Obecnie zmagają się z nimi mieszkańcy Dolnego Śląska.