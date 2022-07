Według prognozy pogody przekazanej przez Jakuba Gawrona z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, w niedzielę wpływ na pogodę w Polsce będzie miał przemieszczająca się w kierunku południowo-wschodnim zatoka niżowa, ze strefą frontu atmosferycznego rozciągająca się od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk.

Pogoda na niedzielę. Burze i opady

- Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najwięcej opadów spodziewamy się na Pomorzu Wschodnim, Kujawach i w rejonie Żuław Wiślanych, gdzie może spaść do 20 mm deszczu - podkreślił synoptyk IMGW.

Jak dodał, na pozostałym obszarze kraju sumarycznie może spaść do 15 milimetrów. - Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni C. na północnym wschodzie do 20 stopni C. na wschodzie i zachodzie kraju. Na obszarach podgórskich będzie chłodniej - od 15 do 17 stopni C. - zaznaczył Gawron.

Z prognozy wynika, że w niedzielę wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty. - W trakcie burz może osiągać do około 70 km/h" - powiedział Jakub Gawron.

Zdaniem synoptyków IMGW w poniedziałek pogoda zacznie się stopniowo poprawiać na zachodzie kraju. W kolejnych dniach do Polski będzie napływać cieplejsze powietrze.