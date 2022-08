Burze prognozowane są w środę na terenie całego kraju. Jak poinformowało IMGW, największe ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk podczas burz dotyczyć będzie pasa od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę.

"Na zachód i wschód od tego obszaru ryzyko to będzie nieco maleć, a zjawiska towarzyszące burzom powinny być nieco słabsze" - napisano w komunikacie.

Silne porywy wiatru i grad

W wyniku warunków atmosferycznych, rozproszone ośrodki burzowe mogą się wolno przemieszczać, a miejscami być niemalże stacjonarne. Towarzyszące im intensywne opady deszczu, mogą lokalnie wynieść do ok. 40 mm, do nawet 50 mm w pasie województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego.

Wraz z burzami na niektórych obszarach mogą wystąpić silne porywy wiatru do 70 km/h oraz grad o średnicy 1-3 cm.

Prognoza pogody na środę. Temperatura do 32 stopni Celsjusza

W środę najwięcej słońca i najmniej opadów będzie na Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna od 24 stopni C na zachodzie, 29-30 w centrum, do 32 stopni na wschodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 19 do 26 stopni.

W nocy na wschodzie pogodnie. Temperatura minimalna od 16 stopni Celsjusza do 19, w rejonach podgórskich około 13 st. C.