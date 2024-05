Codziennie na godz. 12:00 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowuje prognozę zagrożenia pożarowego dla całej Polski . Choć dane na wtorek mogą niepokoić, to wiele wskazuje na to, że już kolejnego dnia może być pod tym względem znacznie lepiej .

Ekstremalne zagrożenie w Polsce

Choć w ostatnich dniach przelotne opady deszczu i burze pojawiały się w większości kraju, to nie uspokoiło to sytuacji w polskich lasach, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Jak wynika z danych udostępnionych przez Centrum Modelowania Meteorologicznego we wtorek w większości Polski stopień zagrożenia pożarowego lasu jest bardzo wysoki lub ekstremalny.