Burze i ulewy celują w konkretne województwa. Pogoda wkrótce się pogorszy

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wracają burze i ulewy, ale tylko do części kraju. Muszą na nie uważać mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny i części Śląska. Tam po południu i wieczorem pogoda się zepsuje. Powieje silny wiatr, a miejscami spadnie nawet 65 litrów wody na metr kwadratowy. Przed niebezpieczną aurą ostrzegają specjaliści z IMGW i RCB.

W Małopolsce i na Podkarpaciu po południu i wieczorem pojawią się groźne bure z ulewami i silnym wiatrem - ostrzega IMGW i RCB
W Małopolsce i na Podkarpaciu po południu i wieczorem pojawią się groźne bure z ulewami i silnym wiatrem - ostrzega IMGW i RCBGrzegorz Skowronek/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Poranek był dość chłodny, zwłaszcza w Lęborku, gdzie zanotowano 10,2 st. C. W ciągu dnia temperatury nie wzrosną znacząco i tylko nieznacznie przekroczą 20 stopni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W centrum i na północy warunki będą przyjemniejsze niż na południu kraju.

Burze i ulewy opanują południe

W większości Polski w ciągu dnia będzie dość pogodnie, jednak z czasem na południu i południowym wschodzie pojawi się więcej chmur. Tam po południu i wieczorem zacznie mocniej padać, mogą też występować burze.

Na południu Małopolski i Podkarpacia może spaść miejscami nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągać do 55 km/h.

mapa Polski przedstawiająca prognozę opadów, chmur, temperatury i ciśnienia na tle konturowym państwa, intensywne opady widoczne są na południu kraju w postaci kolorowych stref niebieskich, zielonych i żółtych, reszta obszaru pozostaje sucha pod lekkim...
PO południu i wieczorem na południowym wschodzie Polski zacznie mocno padać i grzmiećWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu silnego deszczu z burzami obowiązują alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowe ostrzeżenia obejmują południowe powiaty województwa małopolskiego i środkowe podkarpackiego.

Oprócz tego obowiązują żółte alerty IMGW pierwszego stopnia dla czterech województw:

  • reszty podkarpackiego (z wyjątkiem powiatów tarnobrzeskiego, miasta Tarnobrzeg i stalowowolskiego);
  • centralnej części małopolskiego;
  • powiatu żywieckiego w śląskim;
  • południowej części lubelskiego.

Swoje ostrzeżenie wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB obejmuje te same tereny w czterech wymienionych wyżej województwach na południowym wschodzie Polski.

"Uwaga! Dziś i jutro (21/22.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - głosi alert RCB.

Zobacz również:

Polacy dostali alert RCB. Nadchodzą intensywne burze, możliwe podtopienia
Polska

Polacy dostali alert RCB. Nadchodzi załamanie pogody, możliwe podtopienia

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    Spokojnie, ale nie do końca ciepło

    Poza południowym wschodem pogoda będzie bardziej przyjazna, choć lato odpuszcza, również pod względem temperatur. O upałach możemy zapomnieć - w ciągu dnia będzie od 20 stopni na północy do maksymalnie 24-25 stopni Celsjusza w centrum i na południu.

    Na północy i w środkowej części kraju pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, jednak z czasem stanie się obojętna. Na południu początkowe obojętne warunki pogorszą się do niekorzystnych, kiedy nad te tereny dotrze strefa burz ora intensywnych opadów deszczu.

    Zobacz również:

    Początek tygodnia będzie pochmurny, ale spokojny. W czwartek na południu nastąpi prawdziwe oberwanie chmury. IMGW planuje wydać alerty w czterech województwach
    Polska

    W pewnym momencie pogoda się załamie. Znamy dokładny termin

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Szłapka w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie oszukują. To domena ich politykiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze