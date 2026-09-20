W skrócie IMGW wydał alerty dotyczące burz, silnego wiatru oraz podwyższonych stanów wód, obejmujące głównie północną część Polski.

Na południowym wschodzie kraju prognozuje się spokojniejszą pogodę z najwyższymi temperaturami do 25 st. C, podczas gdy w innych regionach mogą wystąpić burze, opady deszczu i grad.

W rejonach nadmorskich spodziewany jest sztormowy wiatr do 80 km/h, co może prowadzić do przekroczenia stanów alarmowych wód.

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W niedzielnej prognozie IMGW dominuje zachmurzenie i umiarkowana temperatura, jednak część kraju może spodziewać się dodatkowo porywistego wiatru i burz. Tam, gdzie sytuacja będzie najgroźniejsza, obowiązują ostrzeżenia.

Pogoda na niedzielę. Najcieplej na południowym wschodzie

Według synoptyków mieszkańcy południowego wschodu mogą spodziewać się w niedzielę nieco bardziej sprzyjającej pogody niż reszta Polski. Zachmurzenie ma być w tym regionie małe i umiarkowane, wzrastając pod koniec dnia do dużego. Będzie tam również najcieplej - do 25 st. C.

W pozostałej części kraju możemy spodziewać się od 16 st. C na północnym wschodzie do 20 st. C w centrum i na zachodzie. Niższa temperatura będzie szła w parze z dużym zachmurzeniem, burzami oraz przelotnymi opadami deszczu i lekkiego gradu. Okresowo mogą jednak pojawić się większe przejaśnienia.

IMGW wydał alerty. Burze, silny wiatr i wzrosty poziomów wody

Ostrzeżenia przed burzami wydano dla województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na tych obszarach prognozowane są burze z opadami deszczu w wysokości od 10 do 20 mm. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do niedzielnego wieczora.

Dla północnych krańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego IMGW wydał również ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W rejonie wybrzeża jego porywy mogą sięgnąć do 80 km/h. Alerty pozostaną aktywne do godz. 12 w poniedziałek.

Jak poinformował Instytut, w związku z prognozowanym sztormowym wiatrem wzdłuż wybrzeża prognozowane są wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich i powyżej stanów ostrzegawczych. Lokalnie mogą zostać osiągnięte stany alarmowe.

Dla tego obszaru wydano alerty hydrologiczne II stopnia. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do wtorkowego południa.



