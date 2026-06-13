W skrócie W sobotę w większości regionów Polski zapowiadane są intensywne deszcze, burze oraz grad, co potwierdzają oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia obejmujące 11 województw.

Najsilniejsze burze, lokalne gradobicia oraz porywy wiatru do 75 km/h prognozowane są m.in. na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz Ziemi Łódzkiej.

W godzinach późno popołudniowych w Wielkopolsce, części Kujaw i na Ziemi Łódzkiej możliwe jest wystąpienie trąby powietrznej, a niedziela przyniesie nadal zmienną pogodę z zachmurzeniem, burzami i przelotnymi opadami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak wynika z prognoz IMGW, w sobotę czekają nas opady deszczu od 20 mm do 30mm, a miejscami burze i grad.

Burze i grad niemal w całym kraju. IMGW wydał alerty

Na niebezpieczne zjawiska pogodowe szczególnie powinni uważać mieszkańcy 11 regionów objętych alertami. Ostrzeżenia dotyczą województwa: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz północnej części woj. opolskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz IMGW ocenia na 75 proc.

Alerty I stopnia będą obowiązywać w sobotę od godz. 12 do godz. 23.

Deszcz, wiatr i trąby powietrzne

Burze - najsilniejsze w województwach objętych ostrzeżeniami - będą miejscami pojawiać się w całym kraju, najliczniej w jego północnej części. Mogą im towarzyszyć również silne porywy wiatru do 75 km/h, głównie na Pomorzu Zachodnim, na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz na Ziemi Łódzkiej.

Jak czytamy na stronie Instytutu, pierwsze formacja burzowe mogą pojawić się już w godzinach przedpołudniowych. Lokalnie spodziewajmy się również opadów gradu.

Oprócz tego, późnym popołudniem (między godz. 16 a 19) w Wielkopolsce, części Kujaw i na Ziemi Łódzkiej istnieje "nieduże, aczkolwiek niezaniedbywalne" ryzyko wystąpienia trąby powietrznej.

W dzień spodziewajmy się dużego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 22 st. C, chłodniej zrobi się w rejonach podgórskich i nad morzem - tam około 16 st. C.

Pogoda na weekend. Dominują zachmurzenie i deszcz

Noc przyniesie nam przelotne opady deszczu, miejscami zanikające burze i umiarkowany wiatr. Najcieplej będzie na południowym wschodzie - tam miejscami termometry wskażą 13 st. C. W pozostałej części kraju temperatura będzie wahać się między 8 a 11 st. C. Na Pomorzu zawieje mocniej, a w zasięgu burz porywy wyniosą nawet 60 km/h.

Pogoda w niedzielę będzie równie kapryśna. W większej części Polski wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane, miejscami ponownie pojawią się burze i grad. Temperatura maksymalna od 13 st. C. na północnym wschodzie do 19 st. C na południu kraju.

"DE:KOD": Niemcy nadal lubią płacić gotówką INTERIA.PL