Na wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przed burzami.

Alertem II stopnia objęto woj. podlaskie i części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenie I stopnia wydano dla części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Jak skazało IMGW, na tych obszarach prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu (lokalnie do 45 mm), porywy wiatru (lokalnie do 80 km/h) oraz grad. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 23 w niedzielę.

Instytut ostrzega też przed upałem. Ostrzeżenia I stopnia dotyczą woj. lubelskiego i części woj. podlaskiego i mazowieckiego. Termometry na tym obszarze wskażą w niedzielę od 29 do 31 stopni C.

Pogoda na niedzielę. Prognozowane burze z gradem

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie na ogół duże, a na wschodzie większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Na zachodzie i w centrum kraju początkowo opady deszczu, przeważnie o charakterze ciągłym, po południu przechodzące w opady przelotne, a na wschodzie kraju po południu liczne burze, miejscami z gradem.

Prognozowana wysokość opadów na zachodzie kraju od 10 mm do 20 mm, lokalnie na północy do 40 mm, a na wschodzie w czasie burz od 20 mm do 30 mm, miejscami około 45 mm.

Temperatura maksymalna od 18 stopni C na zachodzie, około 22 stopni C w centrum, do 30 stopni C na krańcach wschodnich; chłodniej w kotlinach Sudeckich od 15 do 16 stopni C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie zachodni i północno-zachodni, na wschodzie skręcający na południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Karpatach porywy do 70 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni C, chłodniej w kotlinach górskich od 18°C do 19°C, na na Podkarpaciu lokalnie około 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Na zachodzie i miejscami na Śląsku i w Małopolsce przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni C, cieplej na wybrzeżu; do 17 stopni C, w kotlinach górskich spadki do 10 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

