Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej burze przyjdą do Polski w nocy ze środy na czwartek . Należy się ich spodziewać w zachodniej Polsce , a potem również w centrum kraju.

Pogoda szykuje zmianę. Burze coraz bliżej

Burze dotrą do zachodniej części Polski w nocy ze środy na czwartek. Potem w ciągu dnia front atmosferyczny przesunie się ku centrum

/ wxcharts /

W nocy w trakcie burz możliwe będą opady deszczu do około 15 mm, a lokalnie do 25-30 mm. Wiatr może w porywach osiągać prędkość do około 60 km/h. Lokalnie trzeba się też liczyć z drobnym gradem.