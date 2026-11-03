W skrócie Anna Korwin-Piotrowska zwołała na godz. 15:30 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którego celem jest przyjęcie planu budżetu instytucji na przyszły rok.

I Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na godz. 14:00 Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN w celu omówienia zagrożeń dla porządku konstytucyjnego kraju.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim o godz. 15:00 dotyczyć będzie bezpieczeństwa narodowego oraz kwestii stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Rząd zbiera się we wtorek o godz. 12:00, aby omówić m.in. projekty nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych przepisów ważnych dla państwa.

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Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską, ma się odbyć we wtorek o godz. 15:30. Jego celem jest przyjęcie planu budżetu TK na nadchodzący rok.

Kwestia ta nie została uwzględniona w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Powodem jest - jak uzasadniał resort finansów i gospodarki - niespełnienie wymogów polegających na przyjęciu planu dochodów i wydatków TK przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Zgromadzenie TK w tej sprawie próbowało zebrać się dwa razy - w czerwcu i w lipcu - jednak nieskutecznie. Powodem był m.in. brak kworum, gdyż - jak informowano - dwoje sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji opuściło posiedzenie.

Święczkowski: Uzurpator nie może zwoływać Zgromadzenia Ogólnego

Również tym razem problemem może być kworum. W piątek Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski jeszcze w sobotę oświadczył, że "razem z legalnymi sędziami" TK ustalili, iż nie będą brali udziału w wydarzeniach organizowanych przez "sędziów uzurpatorów", w tym w zaplanowanym na wtorek Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. - Uzurpator nie może zwoływać Zgromadzenia Ogólnego - oświadczył.

Według Konstytucji RP w skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 15 sędziów. Zgodnie z zapisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK "Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału" - przy ogólnej liczbie 15 sędziów TK jest to 10 osób.

Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Co z kworum?

Zdaniem m.in. prezesa Święczkowskiego i strony prezydenckiej w TK jest obecnie 10 sędziów, w tym troje wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pozostałych pięciu osób wybranych przez tę izbę parlamentu, w związku z czym prezes TK nie dopuścił ich do orzekania.

Według strony rządowej natomiast po wybraniu w tej kadencji przez Sejm ośmiu osób na sędziów TK skład Trybunału został uzupełniony do 15 osób, z tym że dwóch sędziów (Święczkowski i Sochański) jest zawieszonych w czynnościach. A ponadto podnoszone jest, że Jarosław Wyrembak nie ma statusu sędziego TK, gdyż objął funkcję w miejsce osoby "wadliwie" wybranej do TK - publicystycznie określanej mianem "sędziego-dublera".

W takiej sytuacji pojawiają się różne głosy co do tego, w oparciu o jaką liczbę sędziów ma być liczone kworum Zgromadzenia Ogólnego. Pojawiają się też pytania, w jakim trybie i kto został wezwany na wtorkowe obrady.

Spór o TK. Co z kworum w sprawie immunitetu Święczkowskiego?

Korwin-Piotrowska, pytana o sprawę kworum w poniedziałek w radiowej Trójce powiedziała, że to "czy będzie kworum, okaże się na Zgromadzeniu". - Przepis mówi jasno, musi być 2/3 z ogólnej liczby sędziów. (...) Liczba sędziów wynosi 15, ona jest zawsze stała. Żeby się zmieniła, musiałaby się zmienić konstytucja - powiedziała.

Sędzia - dopytywana o to, czy sytuacja Święczkowskiego, Sochańskiego i Wyrembaka obniża jej zdaniem kworum - odpowiedziała, że "o tym zadecyduje Zgromadzenie Ogólne", a nie ona sama.

Dodała jednak, że Sochański i Święczkowski "nie mogą wziąć udziału" w Zgromadzeniu ze względu na zarządzoną przerwę. W jej ocenie udziału nie powinien wziąć też Wyrembak, ponieważ "jego udział w Zgromadzeniu może podważać uchwałę Zgromadzenia, jaka zapadnie".

Niezależnie od kwestii budżetu TK wtorkowe obrady mogą być rozszerzone o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec prezesa Święczkowskiego oraz wiceprezesa Sochańskiego.

- W przypadku immunitetów przepisy były analizowane wielokrotnie. Kworum nie jest w tym wypadku konieczne. Przy budżecie owszem - mówił "Dziennikowi Gazecie Prawnej" minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Wtorkowe posiedzenie rządu. Głos może zabrać premier Donald Tusk

Zaplanowane na godz. 15:30 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego to nie jedyne istotne wydarzenie przewidziane na wtorek. O godz. 12 odbędzie się posiedzenie rządu.

W porządku obrad Rady Ministrów wymieniono m.in. projekty nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Prawa lotniczego.

Niewykluczone, że przed posiedzeniem rządu głos zabierze premier Donald Tusk, który może wypowiedzieć się m.in. na temat sytuacji w TK.

Sądny wtorek. Będzie Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

Na godz. 14 I Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Jak wskazano w oficjalnym komunikacie, celem tego wydarzenia będzie m.in. "omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego" naszego kraju.

Sprawa ta ma zostać przedyskutowana w szczególności "w zakresie poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa, a także podjęcie uchwały w tej sprawie".

Kapiński podkreślił, że "nadzwyczajny charakter" zaistniałych okoliczności i wynikająca z nich konieczność "niezwłocznego" rozpatrzenia sprawy "nie pozwalają" na zachowanie siedmiodniowego terminu zawiadomienia o zwołanym posiedzeniu.

Trzy spotkania wokół sytuacji w TK. We wtorek posiedzenie RBN

O godz. 15 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Planowane jest wystąpienie Nawrockiego otwierające posiedzenie RBN - informuje Kancelaria Prezydenta.

Szef BBN Bartosz Grodecki, zapowiadając zwołanie RBN, powiedział w minionym tygodniu, że posiedzenie Rady będzie dotyczyło bieżących kwestii dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz sprawy budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

W połowie września prezydent Nawrocki mówił, że Polska jest "w przededniu realizacji" decyzji o stałej obecności amerykańskich żołnierzy. Dzień później prezydent USA Donald Trump napisał w mediach społecznościowych o "znaczącym postępie" w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce, przypisując zasługę polskiej głowie państwa. Zapowiedział, że jej lokalizacja może zostać wkrótce ogłoszona. Formalne rozstrzygnięcie należy do strony amerykańskiej.

Sprawa TK poruszona na RBN? "Nie wyobrażam sobie, żebyśmy przeszli obojętnie"

W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany o to, czy - w związku z narastającym konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego - tematyka RBN będzie poszerzona, odparł: - Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy przeszli obojętnie nad tym, co się wydarzyło w nocy z piątku na sobotę i rozmawiali tylko o stałej obecności wojsk amerykańskich. Chociaż drugim komponentem jest kwestia bezpieczeństwa.

- To, co się wydarzyło w Trybunale dotyczy także bezpieczeństwa Rzeczpospolitej - dodał Leśkiewicz.

W skład BBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN i szef prezydenckiej kancelarii. - Oczywiście pan premier będzie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczył - zapewnił we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka.

Źródła: "Dziennik Gazeta Prawna", Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów



