Wśród beneficjentów znalazła się firma z Polski - zakłady Dezamet , należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Otrzyma ona z tej puli ok. 2,1 mln euro .

Pieniądze na amunicję. Błaszczak: Polska z 0,42 proc.

Do decyzji KE odniósł się w mediach społecznościowych były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak .

"Tylko dlaczego z przekazanych 500 mln euro dla europejskich firm zbrojeniowych na zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej, Polska otrzymuje zaledwie ok. 2,1 mln euro? Niemieckie firmy dostaną ok. 85 mln, a węgierskie 27 mln" - dodał Błaszczak.

Do sprawy odniósł się także szef BBN Jacek Siewiera, który sprawę nazwał "skandalem" i również wskazał na wysokie dofinansowanie, jakie otrzymały firmy z Niemiec. "Jeśli tak ma wyglądać europejska solidarność, to niech nikogo nie dziwi kontraktowanie sprzętu za Atlantykiem i na Pacyfiku. To kwestie FUNDAMENTALNE" - napisał w mediach społecznościowych.