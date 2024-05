"Kradzież w biały dzień". Były szef PISF reaguje. Zapowiada pozew

"Ponadto nie jest prawdą, że środki PISF były wydatkowane w prywatnych procesach sądowych. Wszelkie procesy sądowe prowadzone przez Instytut dotyczyły tylko działalności PISF i jego organów . Wracając do wspomnianego wcześniej przez min. Sienkiewicza 'sukcesu', tj. odzyskania siedmiu mln złotych przez MKiDN informuję, że kwota ta stanowiła środki pomocowe przyznane na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, niewykorzystane przez jednego z producentów, które moją decyzją wróciły do puli dla innych projektów" - dodawał.

Zamieszanie wokół PISF. Zarzuty ministra, odpowiedzi byłego szefa

Jak kontynuował Śmigulski, "MKiDN zażądało zwrotu tych środków do swojego budżetu, co stanowiło utratę części finansowania dla polskiej kinematografii". "Co więcej, decyzja MKiDN o niewydatkowanie przedmiotowej kwoty przyczyniła się do braku wpływu do polskiej gospodarki ok. 24 mln złotych" - uznał.