W skrócie Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała, że jej oświadczenie majątkowe zostało opublikowane, mimo braku obowiązku.

W oświadczeniu wykazała m.in. ponad 700 tys. złotych dochodów określonych jako "inne osiągnięte dochody" za 2025 rok.

Dochody te obejmują wynagrodzenie z pracy w Szpitalach Pomorskich, współpracę z Województwem Podlaskim i działalność naukowo-dydaktyczną.

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"Ceniąc transparentność w życiu publicznym informuję, że moje oświadczenie majątkowe zostało opublikowane, chociaż nie miałam takiego obowiązku" - czytamy w komunikacie opublikowanym na profilu Ministerstwa Zdrowia na portalu X, podpisanym przez minister Jolantę Sobierańską-Grendę.

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Oświadczenie majątkowe Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Minister tłumaczy

Minister wyjaśnia w nim, że na pełnioną obecnie funkcję została powołana 24 lipca 2025 r., natomiast złożone przez nią oświadczenie majątkowe obejmuje całość roku 2025. W tym czasie zajmowała jeszcze stanowisko prezesa Szpitali Pomorskich, a dochód z tego tytułu ujęła w dokumencie.

Wcześniej kontrowersje wzbudził zapis z ostatniej części dokumentu, w którym polityczka wskazała "inne osiągnięte dochody" w wysokości 725 tysięcy złotych. Dopytywana w trakcie wywiadu dla Wirtualnej Polski, co składa się na tę kwotę odparła krótko, że "wszystko jest jawne".

- Z rzetelnie i uczciwie wykonywanej pracy, czy to w roli radcy prawnego, zarządzającego czy wykładowcy. Biorę pełną odpowiedzialność za moje życie zawodowe - oznajmiła.

725 tys. złotych "innych osiągniętych dochodów". Minister zdrowia o szczegółach

Teraz, po upływie jednego dnia od publikacji wywiadu, minister dokładnie wskazała, co wchodzi w skład wykazanych dochodów. Jest to, po pierwsze, "kwota 530 221,66 zł brutto" wynikająca ze stałego i zmiennego wynagrodzenia w Szpitalach Pomorskich, a także odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wynikającego z zawartego z tą spółką kontraktu menadżerskiego.

W skład wykazanych dodatkowych dochodów weszły też zarobki osiągnięte "z tytułu współpracy na umowie z Województwem Podlaskim, przy czym projekt ten zakończył się w kwietniu 2025 r." w wysokości 128 000 zł brutto.

Brakująca kwota stanowiła z kolei wynagrodzenie za działalność naukowo-dydaktyczną, kontynuowaną przez minister także po objęciu rządowego stanowiska.

"Od początku swojej kariery konsekwentnie stoję po stronie przejrzystości życia publicznego. Dlatego moje oświadczenie majątkowe zostało upublicznione i dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych" - zakończyła.





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