Prokurator krajowy zwołał we wtorek konferencję, na której ogłosił, że jednym z jego głównych priorytetów jest "rozliczenie przestępstw popełnionych w latach 2016-2023, gdy prokuratorzy nie ścigali władzy państwowej". - Jest to niezbędne do przywrócenia wiary w państwo i prawo - ocenił Dariusz Korneluk.