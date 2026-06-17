Burza wokół ochrony zdrowia. Donald Tusk reaguje na ustalenia mediów

W skrócie Donald Tusk oczekuje od samorządu warszawskiego szczegółowych informacji w związku z doniesieniami o funkcjonowaniu SOR w Szpitalu Południowym.

Premier ponadto zwrócił się do NIK o kontrolę zdrowia tam, gdzie wydawane są środki publiczne.

Według doniesień mediów na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie miała istnieć szybsza ścieżka przyjęć dla działaczy KO.

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Donald Tusk wziął w środę udział w konferencji prasowej, podczas której odniósł się do doniesień medialnych portalu Zero dotyczących funkcjonowania SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szef rządu ocenił, że sprawa budzi uzasadnione "złe emocje i podejrzenia"

- System jest naprawdę zwyrodniały, on przez całe lata robił się coraz mniej sprawnym systemem i coraz bardziej nastawionym na śrubowanie zarobków. I dochodzi do takich dysproporcji, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100 proc. wszystkich wydatków szpitala - mówił Donald Tusk.

- W sprawie tych kominów płacowych wczoraj przyjęliśmy na rządzie projekt ustawy, który wreszcie umożliwi agencji rządowej w Ministerstwie Zdrowia kontrolowanie i nadzorowanie płac; będzie to związane z konkretnymi osobami, nazwiskami - wytłumaczył.

Tusk o kontrowersjach wokół ochrony zdrowia. Zapowiedział kontrole NIK

Premier dodał, że do tej pory "jeśli administracja rządowa chciała kontrolować tego typu rzeczy, to nie miała prawa dostępu do informacji, kto z imienia i nazwiska ile zarabia, w jakim miejscu".

- Będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu. Bo to, że on jest nadużywany i że znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze, co do tego chyba nie ma wątpliwości - podkreślił.

Premier zapowiedział przy tym, że zwrócił się do NIK o przeprowadzenie kontroli służby zdrowia tam, gdzie "mamy do czynienia z wydatkowaniem środków publicznych".

Szef rządu doprecyzował, że "tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi". Ponadto przekazał, że chce mieć dokładny raport kontrolny i wnioski wobec tych miejsc, w których dochodziło do nadużyć.

Media: Szybka kolejka dla działaczy KO na SOR-ze Kacprzyka. Tusk komentuje

Szef rządu odniósł się też bezpośrednio do doniesień portalu Zero, że w SOR Szpitala Południowego w Warszawie stworzono szybszą ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. Miał za nią odpowiadać koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk.

- Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, prowadzą te szpitale, od samorządu warszawskiego, precyzyjnych informacji. (...) To musi być wyjaśnione do samego spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność - zaznaczył.

Donald Tusk podkreślił przy tym, że w przypadku złamania prawa sytuacja zostanie zgłoszona i wyjaśniona przez prokuraturę. - Jeśli złamano tylko kwestie dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnałów, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne w tej chwili. Taka jest moja opinia - ocenił.

Tusk nawiązał ponadto do sprawy samego Kacprzyka. - Nie czekałem, jeśli chodzi o uczestnictwo tego młodego lekarza w szeregach Koalicji Obywatelskiej i zgodnie z moją sugestią zrezygnował. Mam nadzieję, że w ogóle zrezygnuje z jakiejkolwiek aktywności publicznej - zaznaczył.

Sprawa Dawida Kacprzyka. Lekarz miał zarobić 1,6 mln złotych w rok

Przypomnijmy, że - jak wynika z doniesień portalu Zero - SOR Warszawskiego Szpitala Południowego miał przyjmować polityków KO i ich rodziny bez kolejki. Ponadto mieli mieć oni szybko wykonywane badania i nie czekali na nie w publicznej poczekalni. Według informacji portalu wydzielono też dla nich komfortowy pokój.

Specjalną kolejką na szpitalnym oddziale ratunkowym miał koordynować wspomniany lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk, który do poniedziałku był politykiem KO.

Samą sprawą 28-letniego lekarza i radnego warszawskiej dzielnicy Ursus zainteresowały się media, gdy w oświadczeniu majątkowym poinformował, że w trakcie specjalizacji zarobił w 2025 roku 1,6 mln zł.

W szpitalu trwa kontrola ratusza. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że audyt obejmie także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach.

W poniedziałek szef warszawskich struktur KO Marcin Kierwiński poinformował, że Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w ugrupowaniu. Sprawą również zajęła się Naczelna Izba Lekarska.





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