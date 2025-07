Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz we wtorek z sejmowej mównicy przedstawił dane dotyczące nielegalnej imigracji do Polski.

Powołał się na szacunki, według których działania rządu koalicji dały pierwsze efekty w 2024 roku, kiedy liczba przekroczeń granicy przez nielegalnych imigrantów spadła do 5 tys. - A w 2025 roku dzięki staraniom ministra (Tomasza - red.) Siemoniaka, Straży Granicznej, (...) zupełnie innej filozofii ochrony granicy, to jest 800 osób - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Ograniczyliśmy też sprawy związane z p rawem do azylu. Nie mieliście takiej odwagi, żeby wprowadzić najnowocześniejsze i najdalej idące regulacje w Europie - mówił, po raz kolejny kierując słowa do posłów PiS.

Później minister obrony zwrócił się do "wszystkich, którzy chcą służyć Polsce, którzy chcą bronić granic". - Są formacje do tego przeznaczone. Jest Straż Graniczna, żeby dbać o bezpieczeństwo swoich sąsiadów, społeczności lokalnej, są WOT, jest policja, są inne formacje, do których można wstąpić. (...) Zapraszamy wszystkich, którzy chcą chronić polskich granic do formacji mundurowych - zaznaczył.