Dwie Lewe Ręce. "Czechy to taki wspaniały wzór"

- Chcielibyśmy być Czechami albo Słowacją . Myślę, że bardzo wielu Polaków chciałoby, żeby to był taki wygodny kraj do życia - wskazywał Marcin Giełzak.

- Jednak, jak się rozmawia z polską klasą średnią , to dla nich Czechy to jest taki wspaniały wzór. Taki kraj, który nie rzuca się na arenie międzynarodowej, nie robi problemów, nie trzeba się wstydzić w Berlinie ani w Paryżu za to, co tam ich politycy mówią - dodał Giełzak.

CPK. "Heathrow nie spadło z nieba"

Marcin Giełzak podkreślał, że, "aby być wielkim narodem, trzeba najpierw chcieć nim być". W tym celu nawiązał do projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego . - To nie jest tak, że Heathrow spadło Brytyjczykom, a lotnisko Charlesa de Gaulle'a Francuzom, z nieba. Oni najpierw musieli chcieć zainwestować, zaryzykować - zaznaczył Giełzak.

- No właśnie, na tym polega dzisiaj spór, że duża część naszych rodaków dokładnie tak postawione pytanie kieruje i adresuje do klasy politycznej. Dlaczego mogą Turcy mieć i rozwinięty przemysł zbrojeniowy, i silną armię, i duże inwestycje infrastrukturalne, i wielkie lotnisko, i jeszcze duże regionalne ambicje. To dlaczego my jesteśmy przez naszych polityków socjalizowani do tego, żeby te ambicje ograniczać - argumentował Dymek.