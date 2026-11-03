W skrócie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem ośmiorga sędziów wywołało ostre reakcje polityczne po tym, jak uznano na nim istnienie kworum.

Prowadząca obrady Anna Korwin-Piotrowska uznała, że kworum wynosi osiem osób po wykluczeniu z obliczeń sędziów uznanych za wadliwie wybranych lub zawieszonych.

Podczas spotkania przyjęto plan budżetowy TK na 2027 rok oraz wylosowano składy orzekające w sprawach dyscyplinarnych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa.

Politycy koalicji rządzącej, w tym Michał Wawrykiewicz i Tomasz Trela, poparli działania sędziów, określając je jako proces przywracania niezależności trybunału.

Przedstawiciele opozycji, w tym Piotr Gliński i Sławomir Mentzen, ostro skrytykowali zebranie, podważając legalność kworum i nazywając grupę sędziów gangiem Olsena.

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"Trwa proces przywracania państwu i obywatelom niezależnego trybunału, który ocenia bezstronnie konstytucyjność prawa! Po 10 latach jego całkowitej dewastacji ustrojowej!" - napisał europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz, komentując wtorkowe Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

W podobnym tonie wypowiedział się poseł Lewicy Tomasz Trela. "Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wreszcie skutecznie podejmuje decyzje, i to wszyscy obywatele za pośrednictwem mediów mogą zobaczyć. Sejm RP sędziów wybrał, a sędziowie rozpoczęli pracę. Tak właśnie powinno to wyglądać" - stwierdził.

Posiedzenie skomentował również Krzysztof Brejza. "Pisowska szczujnia w sporej panice widząc, że TK działa, a Święczkowski będzie miał poważne zarzuty. W konwulsjach obronnych kolportują brednie, o rzekomym buncie w polskiej policji oraz o planach wprowadzenia stanu wyjątkowego przez rząd. Nie dajcie się na to złapać, to zwykłe podrygi martwej ostrygi" - napisał europoseł KO.

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Na zgromadzeniu sędziów w TK stwierdzono kworum. Rozpętała się burza

Odmiennie sprawę postrzegają politycy opozycji, według których podczas posiedzenia nie osiągnięto wymaganego prawem kworum. "PILNE: Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK przyjęło, że 2+2=5" - napisał poseł PiS Radosław Fogiel.

"Grupa przestępcza się zgromadziła i uchwaliła, że 2/3 z 15 to 8. Zawstydzają bolszewików" - stwierdził inny parlamentarzysta PiS Michał Woś. "U pani Korwin-Piotrowskiej na herbatce członkowie tego gangu Olsena próbują udowodnić, że ziemia jest płaska, a oni są zgromadzeniem TK..." - napisał były wicepremier Piotr Gliński.

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Krytycznie o posiedzenie wyraziła się również posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. "Jeżeli ktoś nie umie policzyć do 15 to z pewnością nie charakteryzuje się wyróżniającą wiedzą prawniczą" - napisała.

"Trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz pięć osób podających się za sędziów TK przegłosowało, że jest ich 10. Jak można poprzez głosowanie ustalać wynik działania arytmetycznego? I to jeszcze źle?!" - pytał Sławomir Mentzen.

"Ósemka doświadczonych prawników sprostytuowała się na oczach całej Polski. W imię czego? Po co wam to było? Nie będzie z tego wielkich pieniędzy, prestiżu, nawet władzy. Będzie tyranie przez prokuraturę, może sądy, a na pewno przez opinię publiczną. Warto było?" - dorzucił lider Konfederacji.

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Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie uznali, że osiągnięto kworum

We wtorek po południu odbyło się zgromadzenie sędziów TK, zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską. W posiedzeniu wzięło udział osiem osób.

W związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy występuje kworum niezbędne do podejmowania decyzji. Zgodnie z przepisami kworum wynosi bowiem 2/3 ogólnej liczby sędziów TK.

Korwin-Piotrowska stwierdziła jednak, że przy obliczaniu kworum nie powinno się liczyć Jarosława Wyrembka, który został wadliwie wybrany, a także sędziów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, wobec których Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu.

Według przedstawionej interpretacji prawo udziału w zgromadzeniu miało 12 sędziów, a więc kworum wynosiło osiem osób - dokładnie tyle ile było na sali. Obecni na posiedzeniu sędziowie jednogłośnie zgodzili się z taką wykładnią i w głosowaniu podjęli decyzję o tym, że kworum zostało osiągnięte.

Podczas zebrania przyjęto plan budżetowy TK na 2027 rok oraz wylosowano składy orzekające dyscyplinarnie w sprawach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.



