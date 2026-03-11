W skrócie Poseł Jerzy Meysztowicz podczas obrad w Sejmie krytycznie skomentował wystąpienie Przemysława Czarnka i złożył wniosek formalny o powierzenie mu funkcji sekretarza obrad na kolejnym posiedzeniu.

Przemysław Czarnek w swoim wystąpieniu zwrócił się do marszałka Włodzimierza Czarzastego i komentował kwestie dotyczące projektów ustaw i konsultacji.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział na konferencji prasowej, że projekt "SAFE 0 proc." nie będzie procedowany do czasu zakończenia procesu dotyczącego innej ustawy.

Podczas swojego wystąpienia na początku obrad w Sejmie poseł Jerzy Meysztowicz nawiązał do niedawnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.

Jak stwierdził polityk koalicji, przysłuchiwał się w jej trakcie - jak to ujął - "skandalicznemu wystąpieniu króla pisowskiej fotowoltaiki".

Następnie Meysztowicz powiedział, że po przemówieniu Czarnka, w internecie natknął się w komentarzach na takie określenie jak "palant".

- Sprawdziłem, kim jest palant. To osoba niesympatyczna, niegrzeczna, bywa chamska i irytująca, zachowuje się w sposób niedopuszczalny, robi coś głupiego i żenującego - kontynuował z sejmowej mównicy.

Meysztowicz "gratuluje" Kaczyńskiemu. "Trafił pan w 10"

Zwracając się następnie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Meysztowicz stwierdził: - Panie prezesie, trafił pan w 10. Gratuluję wyboru - powiedział, odnosząc się do wskazania Przemysława Czarnka jako kandydata ugrupowania na premiera.

Na koniec swojego wystąpienia Meysztowicz złożył wniosek formalny, proponując, aby podczas kolejnego posiedzenia Sejmu Przemysław Czarnek pełnił funkcję sekretarza obrad.

W trakcie przemówienia Meysztowicza Czarnek i Kaczyński siedzieli w ławach sejmowych i śmiali się ze słów posła KO. - Cieszymy, że się panu podobało - krzyczał poseł PiS, nawiązując do sobotniej konwencji w Krakowie.

Z kolei w mediach społecznościowych zwrócono także uwagę na miejsce, w którym w środę usiadł Przemysław Czarnek. Otóż nowy kandydat na premiera zasiadł po prawej stronie Jarosława Kaczyńskiego. Miejsce to wcześniej zajmował Ryszard Terlecki.

Obrady Sejmu. Przemysław Czarnek zwrócił się do Włodzimierza Czarzastego

Chwilę później na mównicę wyszedł sam Przemysław Czarnek, ale w swoim wystąpieniu nie odniósł się do słów Meysztowicza, zwrócił się za to do marszałka Włodzimierza Czarzastego.

- Jak rano słyszałem, odłożył pan jednak projekt prezydencki ustawy o "SAFE 0 proc." gdzieś na półkę, a chce pan dalej drążyć tę niemiecką absurdalną pożyczkę, więc może Herr Kamerad, Genosse Czarzasty? - stwierdził Czarnek w Sejmie.

- Złożyliśmy projekt ustawy o obniżeniu VAT-u na paliwo, akcyzy na paliwo. A pan marszałek Czarzasty skierował ją do konsultacji, do 8 kwietnia. Koledzy z PSL, przestańcie być popychadłami Czarzastego, Tuska. Weźcie się i pomóżcie rzeczywiście razem z nami, rolnikom, tym sołtysom, które dzisiaj odchodzą swoje święto - krzyczał w Sejmie Przemysław Czarnek.

Kończąc wystąpienie posła PiS, marszałek Sejmu powiedział: "Dziękuję serdecznie Herr Czarnek".

Projekt "SAFE 0 proc". Czarzasty: Nie będziemy procedowali

Tuż przed rozpoczęciem obrad Sejmu w środę na konferencji prasowej marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że projekt "SAFE 0 proc." nie będzie procedowany

- Nie będziemy procedowali ustawy zgłoszonej przez Karola Nawrockiego do momentu zakończenia procesu związanego z ustawą, która została już do pana prezydenta skierowana - poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty na konferencji.

Projekt dotyczący alternatywnego dla unijnego programu SAFE pomysłu prezydent Karol Nawrocki przekazał do Sejmu we wtorek. Tego samego dnia spotkał się także z premierem Donaldem Tuskiem.

