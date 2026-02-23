W skrócie Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger stwierdził, że kanclerz Friedrich Merz po prostu pomylił porównanie z długością wojny ze Związkiem Radzieckim.

Wypowiedź Friedricha Merza sugerująca, że II wojna światowa trwała cztery lata, wywołała krytykę ze strony części polskich polityków i internautów.

Arkadiusz Mularczyk zaapelował o wezwanie niemieckiego ambasadora oraz podkreślił, że II wojna światowa rozpoczęła się agresją Niemiec na Polskę w 1939 roku.

"Trzymajmy się faktów: kanclerz mówił o Rosji jako o sąsiedzie Europy, a nie Niemiec" - stwierdził niemiecki ambasador w Polsce Miguel Berger we wpisie na platformie X.

"Niczego nie wymazał z II wojny światowej, po prostu pomylił porównanie z długością wojny ze Związkiem Radzieckim" - dodał dyplomata (pisownia oryginalna).

Burza po słowach Friedricha Merza. Poszło o II wojnę światową

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził niedawno podczas wystąpienia na kongresie partii CDU w Stuttgarcie, że "wojna na Ukrainie będzie wkrótce trwać już cztery lata, czyli dłużej niż II wojna światowa". Ze słów tych wynikałoby, że według szefa niemieckiego rządu II wojna światowa rozpoczęła się w 1941 roku, kiedy III Rzesza zaatakowała ZSRR.

Wypowiedź wzbudziła oburzenie wśród części polskich polityków, którzy zwrócili uwagę, że II wojna światowa rozpoczęła się od ataku III Rzeszy na Polskę w 1939 roku, a więc trwała dłużej niż cztery lata.

"Od dziesięcioleci Niemcy manipulują historią II wojny światowej, aby oczyścić się z win i stanąć na czele Europy. Jednak ostatnie słowa kanclerza Niemiec Friedricha Merza przekraczają granicę. Merz skłamał, twierdząc, że wojna trwała cztery lata. W ten sposób uwiarygodnił te same kłamstwa Rosji, które są częścią hybrydowej wojny przeciwko NATO. Zasługuje to na powszechne i zdecydowane potępienie" - napisał były doradca Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn.

Europoseł PiS uderza w Merza. "Warszawa sama się zburzyła"

Z kolei europoseł PiS, a w przeszłości pełnomocnik rządu ds. reparacji Arkadiusz Mularczyk zaapelował do szefa MSZ Radosława Sikorskiego o wezwanie niemieckiego ambasadora. "II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 r. od niemieckiej agresji na Polskę. Pomijanie tego faktu i sprowadzanie jej do 'czteroletniej wojny' brzmi jak echo narracji o 'Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej'. Historia nie zaczyna się w 1941 r. A pakt Ribbentrop-Mołotow nie wyparował z podręczników" - stwierdził.

Mularczyk stwierdził również, że "według nowej narracji wygląda na to, że Niemcy w 1939 roku w ogóle nie byli w wojnie. Czołgi same wjechały do Polski, Luftwaffe sama bombardowała, a Warszawa sama się zburzyła. Niemcy byli 'obserwatorem wydarzeń', w sprawcami byli Naziści".

"Problem w tym, że historia jest brutalnie konkretna. Był 1 września 1939 roku. Była agresja. Były miliony ofiar. I są nieuregulowane reparacje" - dodał.

