Burza w Polsce po słowach kanclerza. Ambasador Niemiec tłumaczy

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Trzymajmy się faktów: kanclerz mówił o Rosji jako o sąsiedzie Europy, a nie Niemiec - stwierdził ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger. Chodzi o słowa szefa niemieckiego rządu, który jako okres trwania II wojny światowej wskazał jedynie czas wojny Niemiec z ZSRR. Wypowiedź ta spotkała się z dużą krytyką ze strony części polskich polityków i internautów.

Mężczyzna w garniturze i okularach przemawia przy mównicy z logo CDU, na tle niebieskiego ekranu z wyraźnie widocznym napisem partii. Na mównicy znajduje się mikrofon i szklanka wody.
Kanclerz Niemiec Friedrich MerzTHOMAS KIENZLEAFP

W skrócie

  • Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger stwierdził, że kanclerz Friedrich Merz po prostu pomylił porównanie z długością wojny ze Związkiem Radzieckim.
  • Wypowiedź Friedricha Merza sugerująca, że II wojna światowa trwała cztery lata, wywołała krytykę ze strony części polskich polityków i internautów.
  • Arkadiusz Mularczyk zaapelował o wezwanie niemieckiego ambasadora oraz podkreślił, że II wojna światowa rozpoczęła się agresją Niemiec na Polskę w 1939 roku.
"Trzymajmy się faktów: kanclerz mówił o Rosji jako o sąsiedzie Europy, a nie Niemiec" - stwierdził niemiecki ambasador w Polsce Miguel Berger we wpisie na platformie X.

"Niczego nie wymazał z II wojny światowej, po prostu pomylił porównanie z długością wojny ze Związkiem Radzieckim" - dodał dyplomata (pisownia oryginalna).

Burza po słowach Friedricha Merza. Poszło o II wojnę światową

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził niedawno podczas wystąpienia na kongresie partii CDU w Stuttgarcie, że "wojna na Ukrainie będzie wkrótce trwać już cztery lata, czyli dłużej niż II wojna światowa". Ze słów tych wynikałoby, że według szefa niemieckiego rządu II wojna światowa rozpoczęła się w 1941 roku, kiedy III Rzesza zaatakowała ZSRR.

Wypowiedź wzbudziła oburzenie wśród części polskich polityków, którzy zwrócili uwagę, że II wojna światowa rozpoczęła się od ataku III Rzeszy na Polskę w 1939 roku, a więc trwała dłużej niż cztery lata.

    "Od dziesięcioleci Niemcy manipulują historią II wojny światowej, aby oczyścić się z win i stanąć na czele Europy. Jednak ostatnie słowa kanclerza Niemiec Friedricha Merza przekraczają granicę. Merz skłamał, twierdząc, że wojna trwała cztery lata. W ten sposób uwiarygodnił te same kłamstwa Rosji, które są częścią hybrydowej wojny przeciwko NATO. Zasługuje to na powszechne i zdecydowane potępienie" - napisał były doradca Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn.

    Europoseł PiS uderza w Merza. "Warszawa sama się zburzyła"

    Z kolei europoseł PiS, a w przeszłości pełnomocnik rządu ds. reparacji Arkadiusz Mularczyk zaapelował do szefa MSZ Radosława Sikorskiego o wezwanie niemieckiego ambasadora. "II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 r. od niemieckiej agresji na Polskę. Pomijanie tego faktu i sprowadzanie jej do 'czteroletniej wojny' brzmi jak echo narracji o 'Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej'. Historia nie zaczyna się w 1941 r. A pakt Ribbentrop-Mołotow nie wyparował z podręczników" - stwierdził.

    Mularczyk stwierdził również, że "według nowej narracji wygląda na to, że Niemcy w 1939 roku w ogóle nie byli w wojnie. Czołgi same wjechały do Polski, Luftwaffe sama bombardowała, a Warszawa sama się zburzyła. Niemcy byli 'obserwatorem wydarzeń', w sprawcami byli Naziści".

    "Problem w tym, że historia jest brutalnie konkretna. Był 1 września 1939 roku. Była agresja. Były miliony ofiar. I są nieuregulowane reparacje" - dodał.

