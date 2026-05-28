Po południu rozwinęły się "liczne, ale niewielkie komórki konwekcyjne" na północnym wschodzie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze pojawiły się głównie w województwie podlaskim, ale nie były one zbyt silne. Wiemy, jakie zjawiska im towarzyszą.

Burza w Polsce. Strefa złej pogody powoli się przesunie

Burze na Podlasiu przeważnie są słabe, choć zdarzają się krótkotrwałe, silniejsze opady deszczu, a miejscami wieje mocniejszy wiatr, dochodzący w porywach do 60 km/h. Lokalnie pada również drobny grad.

Kolejne godziny mogą wyglądać podobnie. Według ekspertów IMGW dalej na północnym wschodzie mogą się pojawiać burze o zbliżonej, raczej niewielkiej mocy, z podobnymi zjawiskami.

Stopniowo strefa burz przesunie się na południe, a od północy będą zanikać. Możliwe, że z czasem zagrzmi również w północnej części województwa lubelskiego - prognozuje IMGW.

O ile na lądzie sytuacja pogodowa jeszcze nie wszędzie się uspokoiła, nad morzem pogoda wyraźnie złagodniała, zwłaszcza w porównaniu z minionymi dniami.

Morze Bałtyckie z podmuchami wiatru. Zmiana na lepsze

Od poniedziałku w rejonie strefy brzegowej Morza Bałtyckiego utrzymywały się ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z silnym wiatrem. Były aktywne do środy włącznie i dotyczyły wiatru o sile 4-6, a w porywach osiągającego 7 w skali Beauforta.

Czwartek przyniósł pod tym względem dużą zmianę. Nadmorska część Polski jest już wolna od tych ostrzeżeń. Morze Bałtyckie obecnie nie jest już tak wietrzne: miejscami podmuchy osiągają 5 do 6 w skali Beauforta, a na zachodzie jeszcze przejściowo wiatr osłabnie do 2-4.

Spokojniej powinno być do końca dnia: przez kolejne 12 godzin powieje do 5-6, a z czasem maksymalnie 3 do 5 w skali Beauforta - wynika z aktualnych prognoz.

