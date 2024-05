Na początku przesłuchania przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej Maciej Wąsik przekazał do rąk przewodniczącego komisji Michała Szczerby postanowienie Sądu Najwyższego uchylające postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaśnięciu jego mandatu poselskiego.

- Jako swoje zajęcie (świadek - red.) podał "poseł na Sejm RP". Pan poseł Marek Sowa w tej chwili sprawdził na stronie sejmowej i nie figuruje pan jako poseł - powiedział Szczerba, zwracając się do Wąsika. - To nie informatycy czy pan marszałek decydują o tym, kto jest posłem, a kto nie, tylko Sąd Najwyższy - odpowiedział polityk PiS, po czym Szczerba odebrał mu głos. Reklama

Afera wizowa. Maciej Wąsik zeznaje przed komisją śledczą

Maciej Wąsik skorzystał ze swobodnej wypowiedzi, jaka zgodnie z prawem przysługuje mu na początku przesłuchania. Polityk stwierdził, że "z pewnym zdziwieniem" przyjął swoje wezwanie przed tę komisję. - Stawiłem się, chociaż nie otrzymałem pisemnego wezwania - powiedział.

- Sprawy wizowe troszeczkę wypadały poza moje kompetencje. W MSWiA nadzorowałem m.in. straż pożarną. Jedyna - niejako związana z wizami sprawa, która znajdowała się w moich kompetencjach - to było utworzenie filii jakiegoś kijowskiego uniwersytetu medycznego na Śląsku - wyjaśnił świadek.

Michał Szczerba oznajmił, że Maciej Wąsik został wezwany przed komisję, ponieważ zasiadał w kolegium ds. służb specjalnych. Polityk PiS przyznał, że w gremium był sekretarzem. - Kolegium ma swoje zadania (...) na pewno nie omawia się spraw operacyjnych i na pewno ta sprawa (afera wizowa - red.) nie stawała na kolegium - odparł Wąsik i dodał, że "nie przypomina sobie", aby takie sprawy do niego wpływały.

Świadek stwierdził, że dowiedział się o aferze wizowej, gdy CBA wszczęło kontrolę w MSZ, co miało to miejsce w sierpniu 2023 roku. Następnie Szczerba powiedział, że - zgodnie z decyzją premiera Donalda Tuska - Maciej Wąsik został zwolniony z zachowania tajemnicy informacji niejawnych o randze "tajne". - Czyli ze "ściśle tajne" nie jestem zwolniony - odpowiedział Wąsik. Reklama

- Dowiedziałem się o tym - wydaje mi się - na jednym ze spotkań u szefa MSWiA, kiedy sprawę referował mu minister odpowiedzialny za sprawy cudzoziemców. Pamiętam, że Mariusz Kamiński mówił mi, że musimy to (nielegalny proceder wydawania wiz - red.) zablokować, że to jest niedopuszczalna sytuacja i on na to nie pozwoli. To musiało być pod koniec czerwca zeszłego roku - dodał Wąsik, po zwolnieniu go z tajemnicy.

Posłanka KO apeluje do Michała Szczerby. "Atmosfera jak 'u cioci na imieninach'"

Gdy przewodniczący komisji śledczej zadawał pytania świadkowi, inni członkowie grupy z PiS przerywali mu wypowiedź, ponieważ - jak twierdzili - Szczerba niewłaściwie prowadzi obrady.

- Panie przewodniczący, bardzo proszę, aby konsekwentnie korzystał pan z uprawnienia przywoływania do porządku, ponieważ posłowie PiS-u celowo robią atmosferę jak "u cioci na imieninach" - powiedział parlamentarzystka KO Maria Małgorzata Janyska.

Po kolejnych minutach zakłócania obrad Michał Szczerba wykluczył posła PiS Andrzeja Śliwkę z posiedzenia. - Poseł wykluczony jest zobowiązany do opuszczenia sali, w przeciwnym razie przewodniczący podejmie działania porządkowe - podkreślił poseł KO. Reklama

Andrzej Śliwka - po zaczerpnięciu opinii prawnej - złożył słowne odwołanie od decyzji przewodniczącego komisji. Zarówno sam Śliwka, jak i jego partyjni koledzy, ocenili, że Michał Szczerba "kompromituje się", a sposób prowadzenia przez niego obrad "nie licuje" z powagą przesłuchania.

- To jest żart, co pan robi - powiedział do Szczerby Śliwka. - Żartem jest to, że pan zabiera głos znowu bez zgody - skwitował poseł KO i ogłosił przerwę do 11:10.

Michał Szczerba wznowił obrady o godzinie 11:16 i ogłosił, że prezydium komisji podtrzymało jego decyzję o wykluczeniu posła PiS z obrad. Jednocześnie przywołał do porządku zasiadającego w kierownictwie grupy Daniela Milewskiego (PiS), ponieważ ten chciał ponownej weryfikacji postanowienia.

System Pegasus a afera wizowa. Maciej Wąsik o wykorzystywaniu podsłuchów

Przewodniczący komisji dopytywał świadka czy w związku z nieprawidłowościami wokół wydawania wiz polskie służby specjalne wykorzystywały system Pegasus. Maciej Wąsik odpowiedział, że jako wiceszef MSWiA nie miał nadzoru nad tymi organami.

Jako kolejny pytania do polityka PiS kierował Marek Sowa (KO). Poseł Koalicji Obywatelskiej pytał czy zeznający wie, ilu studentów zagranicznych kształciło na polskich uczelniach. - W moim zakresie był nadzór nad Państwową Strażą Pożarną, Służbą Ochrony Państwa i czterema departamentami - odpowiedział i dodał, że nie zajmował się sprawami szkolnictwa wyższego. Reklama

- Pewnie bym nie pytał pana o te kwestie, gdyby nie fakt, że jedyny związek jaki pan wskazał (w omawianym temacie - red.), to kształcenie studentów z zagranicy. To część pana wstępnej wypowiedzi - powiedział Marek Sowa. Wąsik potwierdził, ale podkreślił, że był to związek "incydentalny". - Ta koza została przez pana wprowadzona i trzeba ją teraz wyprowadzić. Poświadczył pan nieprawdę - dodał Szczerba.

Jak stwierdził przewodniczący, do jego obowiązków należy również zamykanie wątków przesłuchania, jeśli pojawiają się nieprawdziwe informacje. Szef grupy wyraził tym samym wątpliwość, że Wąsik dowiedział się o aferze wizowej dopiero podczas wszczęcia kontroli CBA w MSZ.

Marek Sowa dopytał, czy świadek uważał, że działania posła Lecha Kołakowskiego (PiS) w poprzedniej kadencji związane z pozyskiwaniem wiz, były zgodnie z prawem. - Od 2019 roku byłem tylko w MSWiA i byłem sekretarzem kolegium ds. służb specjalnych (...) Pan sugeruje, że ja nie mam wiedzy dlatego, że się czymś nie interesowałem, a to nie należało do moich kompetencji - odparł Wąsik. Sowa ocenił, że w zeszłej kadencji Sejmu polityk PiS sprawiał wrażenie "osoby, mającej stuprocentową wiedzę". Reklama

Michał Szczerba grozi procesem. "Pan kłamie"

Podczas tury pytań od Daniela Milewskiego Maciej Wąsik powiedział, że wedle wiedzy, którą posiadł, afera wizowa została wykryta przez CBA.

- Pamiętam doskonale, kiedy mieliśmy kryzys na granicy białoruskiej, kiedy rzeczywiście mieliśmy problem, bo do Polski byli wysyłani nielegalni imigranci w ramach wojny hybrydowej. I pamiętam, że walczyliśmy o to, by zabezpieczyć polską granicę. Polacy nas wspierali, ludzie zrobili hasło: "Murem za polskim mundurem". A pan nas krytykował za działanie na granicy - powiedział Wąsik.

W odpowiedzi na twierdzenie świadka Michał Szczerba powiedział, że jeśli krytykował Macieja Wąsika w czasie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, to "za bezduszność". - Tak, ja panu grożę w tej chwili procesem - powiedział stanowczo przewodniczący, ponieważ w jego opinii świadek kłamał, że Szczerba wraz z Dariuszem Joński przywozili pizzę dla migrantów na granicy polsko-białoruskiej.

- Był to woda, były do bułki i skarpetki dla dzieci. (...) Byłem pod Usnarzem, widziałem tam dzieci. Straż Graniczna obiecała nam, że przekaże te rzeczy i zapewniam pana, że nie było tam pizzy. Proszę nie powielać tych fejków. Pan ma już dosyć dużo spraw karnych - nie chcę, żeby pan miał kolejną za pizzę, której nie było - powiedział Szczerba do Wąsika i dodał wprost, że polityk PiS kłamie. Reklama

Wojna w Ukrainie. Maciej Wąsik o napływie uchodźców ze Wschodu

Podczas serii pytań od Krzysztofa Mulawy z Konfederacji świadek odpowiadał, że pomoc państwa polskiego podczas kryzysu uchodźczego zaraz po wybuchu wojny to "wielkie dzieło polskiego rządu" i "wielki narodowy sukces". Polityk PiS przyznał zarazem, że wraz z obywatelami Ukrainy przyjęci zostali inni obcokrajowcy, którzy byli studentami na ukraińskich uczelniach.

- Skąd pan wie, że to byli studenci? - dopytał Mulawa. - Ponieważ mieli legitymacje studenckie - odparł Wąsik. Poseł Konfederacji zwątpił jednak, że sam posiadanie legitymacji studenckiej jest zbyt małym dowodem poświadczającym bycie studentem.

Tekst aktualizowany na bieżąco.

Maciej Wąsik przed komisją śledczą. "Nie byłem odpowiedzialny za sprawy wizowe"

Krótko przed rozpoczęciem przesłuchania Maciej Wąsik udzielił kilku odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Polityk PiS był pytany m.in. o sprawę byłego sędziego Tomasza Sz. czy inwigilację członków jego partii za pośrednictwem systemu inwigilacyjnego Pegasus.

Odnosząc się do tematu przesłuchania powiedział, że nie był odpowiedzialny za sprawy wizowe. Przyznał natomiast, że brał udział w procesach legislacyjnych dotyczących pomocy wizowej dla obywateli Ukrainy. Reklama

- Dowiecie się państwo wszystkiego na komisji - kwitował kolejne pytania reporterów, którym zarzucał niewiedzę dotyczącą jego zakresu obowiązków w minionych latach.

Komisja śledcza ds. afery wizowej. Przesłuchanie Macieja Wąsika i Jadwigi Emilewicz

Oprócz Wąsika o godzinie 13:30 przesłuchana przed komisją zostanie również była wicepremier i była minister rozwoju i technologii Jadwiga Emilewicz.

Szef gremium poseł KO Michał Szczerba powiedział, że polityk PiS został wezwany na okoliczność działań podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale także - jak dodał - w zakresie nadzoru nad Strażą Graniczną.

- Wiceminister Wąsik był odpowiedzialny za sankcje wobec Rosji podczas wojny na Ukrainie. Jednocześnie w tym czasie funkcjonował program Poland.Business Harbour, który umożliwiał wjazd na teren Polski obywatelom Federacji Rosyjskiej w ramach tak zwanych wiz biznesowych - podkreślił Szczerba.

Z kolei - jak zaznaczył szef komisji - "jeśli chodzi o Jadwigę Emilewicz, to była ona wskazywana jako inicjatorka programu Poland.Business Harbour". Inicjatywa zakładała uproszczoną procedurę wizową dla firm, startupów i specjalistów IT, bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Pod koniec stycznia tego roku program został zawieszony. Reklama

