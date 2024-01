Wywiad z premierem Donaldem Tuskiem. W sieci zawrzało

"Propaganda, kłamstwa i udawanie, że jest się od zgody a nie niszczenia państwa. Póki co, zero pytań i konkretów gospodarczych i międzynarodowych" - napisała polityczka na portalu X.

"Pytany o kobiety i prawo do aborcji do 12. tygodnia odpowiedział, że Trzecia Droga ma w tym odmienne zdanie. Donald Tusk nie jest za referendum, ale może to będzie jedyna forma i droga. Póki co, będą tzw. rekomendacje z Ministerstwa Zdrowia" - napisała Semeniuk-Patkowska.