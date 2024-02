"Spór z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i jego kolegami z PiS dotyczy tego, czy akceptujemy (choćby częściowo) skutki sowieckich i rosyjskich aktów agresji przeciw Polsce i ich konsekwencje" - napisał poseł KO Paweł Kowal, odnosząc się do reakcji polityków opozycji na jego słowa w ostatnim wywiadzie dla Interii. Polityk stwierdził w nim, że państwo ukraińskie nie ma "za wiele wspólnego" ze zbrodnią wołyńską, ponieważ, gdy do niej doszło, to nie istniało.