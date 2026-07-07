W skrócie Politycy rządzącej koalicji i opozycji wzajemnie przypisują sobie odpowiedzialność za sytuację w szpitalu w Mogilnie po ujawnieniu warunków kosztownej umowy ze spółką neurochirurgów.

Kontrowersje dotyczyły wysokiego wynagrodzenia dla spółki Spine oraz podejrzeń o fałszowanie dokumentacji i zawyżanie cen zabiegów.

Dyskusja polityczna koncentrowała się na powiązaniach osób zamieszanych w aferę z różnymi partiami oraz sporach o odpowiedzialność pomiędzy obecnym a poprzednim zarządem powiatu.

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W 2023 r. dyrektor szpitala w Mogilnie Ewa Bonk-Woźniakiewicz podpisała umowę ze spółką Spine oferującą zabiegi neurochirurgiczne na skrajnie niekorzystnych dla placówki warunkach. Neurochirurdzy otrzymywali 65 proc. wyceny NFZ, choć według stawek rynkowych powinno to być maksymalnie 40 proc.

Ponadto lekarze mieli wykonywać tańsze zabiegi, licząc sobie za droższe, co pozwalało im przyjmować kilkadziesiąt zabiegów dziennie. Pojawiły się także podejrzenia, że dochodziło do fałszowania dokumentacji. Summa summarum za godzinę ich pracy szpital płacił 26 tys. zł.

Skandal w szpital w Mogilnie. Szef MSWiA: Wtedy premierem był Morawiecki

W mediach społecznościowych politycy koalicji rządzącej i opozycji obarczają się wzajemnie odpowiedzialnością za nadużycia i wskazują na rzekome powiązania osób zamieszanych w aferę z konkretnymi partiami.

"Doktor od '26 tys. za godzinę' za PIS był m.in: prezesem Agencji Rezerw Materiałowych w zarządzie ENEA, członkiem Społecznego Komitetu Poparcia J. Kaczyńskiego, dyrektorem w MF. Wtedy premierem był Morawiecki. Umowę podpisano u schyłku rządów PiS. Pewnie przypadek..." - przekazał szef MSWiA.

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"A pana posła Janusza Cieszyńskiego gdzie wcięło? Niech pan nerwowo nie szuka po internecie! To niestety prawda. Pan Alekszyk od 'chłopaków z Mogilna' od 26 tys. za godz. to wieloletni współpracownik Mateusza Morawieckiego. Czy w czymś jeszcze pomóc?" - zaczepił posła PiS Bartosz Arłukowicz.

Afera w szpitalu w Mogilnie. Poseł PiS obwinił starostę z Nowej Lewicy

W odpowiedzi na powiązanie jednej z osób zamieszanych w aferę z byłym premierem Janusz Cieszyński przywołał postać Tomasza Krzesińskiego, starosty mogileńskiego, który sam siebie określił się w mediach społecznościowych jako "przedstawiciel Nowej Lewicy". Według Cieszyńskiego odpowiedzialność za aferę w szpitalu w Mogilnie ponosi starosta.

"Będąc w zarządzie powiatu przyjął dyrektorkę szpitala która zawarła umowę ze spółką Spine. Przez cały czas obowiązywania umowy był starostą mogileński" - napisał Cieszyński.

Do dyskusji włączyła się także przewodnicząca klubu Lewicy Anna-Maria Żukowska, twierdząc, że to właśnie starosta Krzesiński zwolnił dyrektor Bonk-Woźniakiewicz, która zawarła niekorzystne dla szpitala umowy.

Cieszyński przyznaje: Starosta mogileński nie zatrudnił dyrektor szpitala

Poseł PiS Janusz Cieszyński początkowo twierdził, że to starosta zatrudniał dyrektor w szpitalu w Mogilnie, jednak po zwróceniu uwagi przez Michała Janczurę, dziennikarza WP, który nagłośnił aferę, przyznał, że odpowiada za to wcześniejszy zarząd powiatu.

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"W 2019 roku starosta Krzesiński był członkiem zarządu powiatu. To zarząd powiatu powołał poprzednią panią dyrektor" - przyznał Cieszyński. W jego ocenie nie zmienia do faktu, że starosta z Nowej Lewicy ponosi odpowiedzialność za szpitalną aferę.

"Obecny starosta mogileński Piotr Krzesiński pełni funkcję od 2021 roku czyli przez cały czas trwania afery kręgosłupowej. Za to, że przez trzy lata nie nadzorował realnie poprzedniej dyrektor powinien dostać nagrodę czy jak?" - pytał retorycznie poseł PiS.

"Chłopaki z Mogilna". Schreiber: Totalnie się pan skompromitował

Bartosz Arłukowicz odpowiedzialnością za działalność spółki Spine w szpitalu Mogilnie obarczył wojewodę i wicestarostę powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością i posłem Łukaszem Schreiberem.

"Ludzie odpowiedzialni za szpital i ściągnięcie spółki neurochirurgów 'chłopaków z Mogilna' to były wojewoda z PiS Bogdanowicz. I wicestarosta z PiS Łaganowski. To stajnia wiernych druhów i żołnierzy Łukasza Schreibera z PiS. Zaprzeczy pan, panie pośle?" - napisał Arłukowicz.

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"Totalnie się pan skompromitował i wypisuje brednie. Ja tam chyba nawet nigdy nie byłem i nie znam nikogo z tej spółki ani zarządu szpitala. Wiem natomiast jedno, że gdy przyszedł wojewódzki dyrektor NFZ z naszej nominacji (Jan Gessek) to natychmiast wypowiedział umowę i nie zrobili ani jednego zabiegu" - odpowiedział Schreiber, twierdząc, że Łaganowski "nie startował z list PiS".

W odpowiedzi eurodeputowany KO Krzysztof Brejza opublikował zrzuty ekranów ze stron Państwowej Komisji Wyborczej, które świadczą, że wbrew słowom Schreibera poseł PiS i wicestarosta Jerzy Łaganowski w wyborach w 2023 r. startowali z jednej listy. "Pamiętajcie: 'nie startował' Chłopa nikt teraz nie zna" - ironizował Brejza.





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