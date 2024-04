Andrzej Duda w środę ułaskawił dwóch agentów CBA Grzegorza P. oraz Krzysztofa B. Obaj mężczyźni zostali skazani za nadużycie uprawnień w tej samej sprawie co dwaj politycy PiS: Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik .

O komentarz w sprawie pokusiła się prok. Ewa Wrzosek . Na antenie TVP Info wskazywała, że "jest to sytuacja niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa". Dalej argumentowała swoją opinię, podkreślając, że pierwszeństwo miały "względy polityczne".

Prowadząca rozmowę poprosiła o ustosunkowanie się do wpisu zamieszczonego przez Wrzosek w sieci, który dotyczył oskarżenia prezydenta o poplecznictwo. - Jest to bardzo dosadny wpis, przyznaję - zaczęła, a następnie wyjaśniła, czym jest poplecznictwo.

Ułaskawienie agentów CBA. Prokurator Ewa Wrzosek mówi o poplecznictwie

- To jest tego rodzaju sytuacja, kiedy sprawcy pomaga się uniknąć odpowiedzialności karnej - tłumaczyła. Akt łaski prezydenta w tej sytuacji - zdaniem Wrzosek - przejawiał znamiona poplecznictwa. Przywołane przestępstwo jest zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

Prok. Wrzosek zaznaczyła, że głowę państwa chroni immunitet. - Czy po zakończeniu kadencji można do tej sprawy wrócić i pani uważa, że tutaj prokuratura mogłaby się zająć tą sprawą? - dopytywała dziennikarka.

Fala komentarzy po wypowiedzi Ewy Wrzosek

Do sprawy odnieśli się internauci, którzy skrytykowali prawną interpretację aktu łaski zaproponowaną przez panią prokurator. "W jakich podręcznikach to pani wyczytała?" - zapytała Anna Maria Żukowska. Następnie dodała, że "nie można rozpatrywać ułaskawienia w oderwaniu od organu, który ma, jako jedyny, prawo do ułaskawiania".