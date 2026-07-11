W skrócie Donald Tusk mówił o skutecznych działaniach swojego rządu w sprawie ekshumacji Polaków na Wołyniu.

Pałac Prezydencki stwierdził, że zgoda na ekshumacje została uzyskana dzięki spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy w grudniu 2025 roku.

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że pierwszy pochówek ofiar odbył się we wrześniu 2025 roku, a zgody na ekshumacje wydano w styczniu 2025 roku.

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Donald Tusk w opublikowanym w sobotę przemówieniu podkreślił, że jego rząd podjął "skuteczne starania" o wznowienie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, a także "innych naszych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie", których ciała nie zostały wcześniej godnie pochowane.

Wypowiedź odbiła się szerokim echem. Na słowa premiera zareagował rzecznik głowy państwa. "Co za bezczelność! Ponowne zgody na prowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych to efekt spotkania prezydentów Polski i Ukrainy 19 grudnia 2025 roku w Warszawie" - przekonywał we wpisie na X.

Rafał Leśkiewicz dodał następnie: "Nawet w takim dniu, dniu zadumy i modlitwy, premier polskiego rządu nie mógł się powstrzymać od manipulacji".

Zbrodnia wołyńska. Szef MON odpowiada: Ekshumacje zaczęły się za naszych rządów

Do słów rzecznika Karola Nawrockiego ustosunkował się minister obrony narodowej. - Ekshumacje zaczęły za naszych rządów. Więc każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, kto włożył wkład większy, a kto mniejszy; który rząd zrobił więcej, a który nie wykonał pewnych zadań w momencie najbardziej możliwym do postawienia warunków, czyli w pierwszych miesiącach po wybuchu pełnoskalowej wojny - tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier w sobotę przebywał w ukraińskiej Ołyce, gdzie oddał cześć ofiarom rzezi wołyńskiej. Przypomniał, że za rządów Koalicji 15 Października dzień 11 lipca (moment kulminacyjny zbrodni ukraińskich nacjonalistów z 1943 roku - red.) stał się ustawowym świętem państwowym.

Kosiniak-Kamysz dodał, że dzięki jego inicjatywie w Chełmie powstaje Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Szłapka reaguje na wpis Leśkiewicza. Poszło o słowa Tuska

Na wpis Rafała Leśkiewicza zareagował również rzecznik rządu. "Nawet w takim dniu - dniu zadumy i modlitwy, rzecznik prezydenta nie mógł się powstrzymać od manipulacji" - napisał na X.

Adam Szłapka poinformował, że zgody na ekshumacje na Wołyniu zostały wydane w styczniu 2025 roku, czyli na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi i późniejszym zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego. "6 września 2025 r. w Puźnikach odbył się pierwszy od lat pogrzeb ponad 40 Polaków zamordowanych przez UPA" - przypomniał.

"A przy okazji jedno pytanie: o ile zgód na ekshumacje ofiar na Ukrainie wystąpił Instytut Pamięci Narodowej w latach 2015-2025 i ile z nich udało się uzyskać? To również warto powiedzieć opinii publicznej" - zapytał Szłapka. Przypomnijmy, w latach 2021-2025 prezesem Instytutu był Karol Nawrocki.





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