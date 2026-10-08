W skrócie Paweł Bliźniuk poinformował o złożeniu wniosku do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie Konrada Berkowicza za jego słowa skierowane do dziennikarki Justyny Dobrosz-Oracz.

Na opublikowanym przez TVP nagraniu Konrad Berkowicz w nieodpowiedni sposób zwrócił się do Justyny Dobrosz-Oracz. Jego zachowanie skomentował między innymi Sławomir Mentzen.

Agnieszka Gozdyra oraz Joanna Scheuring-Wielgus odniosły się do sytuacji, wyrażając publicznie krytyczne opinie wobec słów Berkowicza.

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"Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić postępowanie posła Berkowicza wobec redaktor Justyny Dobrosz-Oracz" - napisał na platformie X Paweł Bliźniuk.

Poseł KO ujawnił następnie, że wspólnie z posłem Maciejem Tomczykiewiczem złożą do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o "ukaranie posła Konfederacji za jego haniebne zachowanie".

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Berkowicz obraził Dobrosz-Oracz. Zareagował Mentzen

Wpis Bliźniuka był reakcją na nagranie, które opublikowało TVP. Słychać na nim, jak Justyna Dobrosz-Oracz pyta Konrada Berkowicza o to, czy był w wojsku. Polityk Konfederacji najpierw przekazał, że nie ma czasu, a następnie ją obraził.

- Teraz nie mam czasu odpowiadać, bo głosowania się zaczynają. Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami - powiedział. W odpowiedzi Dobrosz-Oracz zapowiedziała, że pozwie Berkowicza.

Zachowanie polityka spotkało się z rekcją jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena. Polityk we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych stwierdził, że "Dobrosz-Oracz jest oczywiście obrzydliwą propagandystką". Ponadto ocenił, że "szkodzi debacie publicznej i w żadnym wypadku nie powinna być brana poważnie".

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"Ale Konrad Berkowicz oczywiście przegiął, te słowa nigdy nie powinny paść. Jutro mamy debatę budżetową, będziemy mówić o zbliżającej się katastrofie. To jest znacznie ważniejsze od tego, jak kto kogo obraził" - napisał.

Gozdyra odpowiedziała Mentzenowi. Berkowicz zabrał głos, krótki wpis

Na wpis jednego z liderów Konfederacji odpowiedziała Agnieszka Gozdyra. Dziennikarka Polsat News zapytała Mentzena, jakie wyciągnie konsekwencje wobec Berkowicza.

"To jest clou, a nie odwracanie uwagi ustawą budżetową. Jaka kara spotka Konrada Berkowicza za te niegodne słowa? Tak, wiem, pytam polityka, który ostatnie dni spędził, tłumacząc kobietom, że zawadzają w służbach mundurowych" - zaznaczyła.

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Do dyskusji w sprawie przyłączyła się też Joanna Scheuring-Wielgus. "To się nie mieści w głowie. Berkowicz z Konfederacji to po prostu prostackie chamidło" - napisała na platformie X.

Na samo nagranie zareagował też Berkowicz, ale we wpisie nie przeprosił. "Przekroczyłem nieprzekraczalną granicę. Przepraszam wszystkie kurtyzany" - napisał prowokująco w serwisie X.



